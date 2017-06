Dit is de Mooiste Sportvrouw van Nederland, én ze heeft een link met België

Nu de zomer nadert, is het in het veldritwereldje nog vrij stil. Maar toch heeft Puck Moonen opnieuw van zich laten horen. De 21-jarige renster van het Belgische Lotto Soudal Ladies en tevens vriendin van de Belgische cyclocrosser Eli Iserbyt kwam maandag ten val en bezeerde daarbij haar rug. Door het goede weer besloot ze dan maar om wat te recupereren en van het zonnetje genieten. En om haar vele volgers op Instagram met volle teugen te laten meegenieten. En dat is ook onze noorderburen blijkbaar niet ontgaan.

Moonen werd immers verkozen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland. “Ik besefte eigenlijk niet hoe groot deze prijs eigenlijk was tot ik op het feest aankwam”, zei de vriendin van veldrijder Eli Iserbyt in De Telegraaf. “Ik heb heel veel positieve reacties gekregen, ook van vreemden. Sommigen noemden mij zelfs de mooiste sportvrouw ter wereld. Al vereeuwig ik mijn naam nog altijd liever met mijn prestaties in het wielrennen, natuurlijk.”

Perfect restday after hurting my back in yesterday's race???? Got these cute new sunglasses from @optiekmoonen (yes, they're close family!)?? Een bericht gedeeld door Puck Moonen (@puckmoonen) op 29 Mei 2017 om 7:43 PDT