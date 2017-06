Die fatale avond stapte Lady Di in een opgelapt wrak dat nooit door de schouwing had mogen geraken

Twintig jaar na de dood van Lady Di (36) hebben drie Franse journalisten van ‘Paris Match’ een boek bijeen geschreven waarin ze ­bewijzen wat iedereen al wist: de dodelijk crash in een Parijse tunnel was geen moordcomplot, maar een stom auto­-ongeluk. Het belangrijkste nieuws is wel dat de Mercedes waarin ­Lady Di het leven liet een rijdend wrak was, dat nooit door de schouwing mocht ­geraakt zijn.

Kunnen we dan nu de boeken sluiten en Lady Di eindelijk laten rusten in haar graftombe, midden in dat meertje op het familiedomein in Althorp? Ja dus, want Pascal Rostain, Jean-Michel Caradec’h en Bruno ...