Een leger robots staat klaar om tienduizenden jobs in te nemen. Deze topeconoom legt uit hoe we ons hachje moeten redden

“Voer een belasting in voor bedrijven die personeel ­ontslaan dat ze zelf onvoldoende opgeleid hebben.” Met dat revolutionaire voorstel wil topeconoom Koen De Leus de zware gevolgen van de digitalisering aanpakken: hij vreest dat de robotten tienduizenden jobs gaan doen sneuvelen, en we ons daar veel te weinig op voor­bereiden.

The winner takes it all. ABBA zong het 37 jaar geleden al, nu is het ook het motto van het boek De ­Winnaarseconomie. Daarin beschrijft Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, de verstrekkende ...