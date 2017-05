Vader moet zijn kinderen van de vijfde verdieping naar beneden gooien om te ontkomen aan felle brand

Een felle brand maakte het zijn familie onmogelijk hun appartement te verlaten. De enige weg naar buiten was door het raam, om dan vijf verdiepingen naar beneden te storten. Het was een keuze die de Russische Vitaly wellicht niet graag maakte, maar dankzij zijn besluitvaardigheid slaagde hij er wel in zijn hele familie te redden.

Nadat hun in appartement in het Russische Strunino brand uitgebroken was, kon het gezin maar één kant op. Gelukkig hadden zich onder het appartement al snel zo’n twintig mensen verzameld die de twee kinderen, Vitaly en zijn vrouw konden opvangen.

De kinderen en de vrouw van Vitaly kwamen er met de schrik van af, maar de man zelf moest naderhand wel naar het ziekenhuis gevoerd worden voor verzorging.