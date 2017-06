Moeder die twee kinderen verloor in verkeer in shock door hard pleidooi waarin zoon “zot” genoemd werd

Caroline Vermeulen verloor in zes jaar tijd twee zonen in motorongevallen. Wat in de rechtszaak over haar jongste zoon (rechts) gezegd werd, kwam hard aan. Foto: mvn

Brugge / Sint-Kruis - “De overleden motorrijder reed roekeloos, hij vertoonde kamikazegedrag.” De woorden van een Gentse advocate zijn bij Caroline Vermeulen (57) uit Sint-Kruis keihard aangekomen. Zij noemde haar zoon, die overleed bij een motorongeval, een “zot”. Caroline vindt het te hard. “Hij kan zichzelf niet meer verdedigen, dan is het makkelijk.”

Ze verloor in zes jaar tijd twee zonen. Allebei verongelukten ze met de motorfiets. Kevin (21), de jongste, werd gisteren in de Gentse rechtbank een “zot” genoemd door de tegenpartij. “Naar de rechtszaak zelf ben ik niet geweest. Ik kan dat niet aan”, zegt Caroline Vermeulen (57) uit Sint-Kruis (Brugge). “Maar als ik dan hoor en lees wat er allemaal over mijn zoon verteld wordt, keert mijn maag. Dat komt allemaal enorm hard aan.”

Wheelie vlak voor ongeval

Het leven heeft Caroline verre van gespaard. In juli 2007 kwam haar 18-jarige zoon Stefan om bij een motorongeval. Amper zes jaar later - in mei 2013 - kwam haar jongste zoon Kevin in Maldegem in botsing met een wagen die een oprit op reed. De 21-jarige jongeman was op slag dood.

De rechtszaak rond het laatste ongeval sleept ondertussen al enkele jaren aan. Nadat de bestuurder van de wagen waarmee Kevin in botsing kwam eerder werd vrijgesproken, kwam de zaak deze week in beroep voor in de rechtbank van Gent. En daar werd Kevin allesbehalve gespaard. “Een zot. Hij vertoonde kamikazegedrag.” De tegenpartij was keihard voor de jonge motorfietser. “Die jongen reed 120 kilometer per uur waar 90 was toegelaten en trok even voor het ongeval nog een wheelie.”

Woorden die bij mama Caroline zeer hard aankwamen. Temeer omdat zij ervan overtuigd is dat haar zoon maar weinig schuld aan het ongeval treft. “Hij heeft inderdaad te snel gereden. Maar Kevin kon goed rijden. En waar hij even op zijn achterwiel gereden heeft, was een heel eind voor de botsing. Feit is gewoon dat die man een manoeuvre uitvoerde en had moeten kijken of dat wel mogelijk was. Als hij dat gedaan had, had hij gezien dat Kevin hem aan het inhalen was. Natuurlijk heeft hij dat niet met opzet gedaan. Maar ik wil gewoon dat hij durft toegeven dat hij een fout gemaakt heeft en dat alles op een correcte manier afgehandeld kan worden.”

Ook het parket was van mening dat de man schuld treft aan het ongeval. Maar dat een gunstig vonnis haar zoon niet terug zal brengen, beseft ze als geen ander. “Het heeft me allemaal heel hard gemaakt. Sinds Stefans dood neem ik antidepressiva en bloeddrukverlagende medicatie. Ik denk nog elke dag aan hen. Dat zal nooit meer veranderen, denk ik. Ze zijn allebei zo abrupt uit ons leven weggerukt. Dat doet nog elke dag pijn.”