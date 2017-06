Anderlecht wil jonge Belg van STVV, topaankoop Stanciu alweer naar de woestijn?

Om zijn middenveld te versterken denkt Anderlecht niet alleen aan Kums. Trainer René Weiler heeft ook een boon voor Pieter Gerkens (21) van STVV, maar moet afrekenen met Oostende (en Antwerp). De RSCA-interesse kan verklaard worden omdat Stanciu naar het Midden-Oosten kan.

Pieter Gerkens maakte indruk met 14 goals en 5 assists in 39 matchen voor Sint-Truiden. Liefst 8 treffers en 4 beslissende passes tekende hij aan in Play-off 2 waarin STVV de finale verloor.

Daarom is de Limburger grof wild. Sint-Truiden probeert zijn contract, dat afloopt in 2018, weliswaar nog te verlengen, maar Antwerp bood al ontoereikend en Oostende nam contact op met de speler en de club. Coucke en Duchâtelet discus­siëren al over de prijs. Die deal kan nog in de war gestuurd worden omdat Gerkens ook met stip op de lijst van Anderlecht staat.

Paars-wit zoekt sowieso Belgen met potentieel. René Weiler is ervan overtuigd dat hij Gerkens fysiek nog beter kan maken, maar vindt nu al dat de speler het spel goed leest en scorend vermogen heeft. Daarom zou hij zelfs hoger op de verlanglijst staan dan Mats Rits van KV Mechelen naar wie RSCA ook al lonkte. Gerkens is een polyvalente middenvelder, al komt het talent dat zijn opleiding genoot bij Genk vooral tot zijn recht als hij voluit kan infiltreren.

Sint-Truiden wil in elk geval om en bij de 2 miljoen voor zijn goudhaantje, maar de vraag is of dat realistisch is voor een speler met nog één jaar contract.

Woestijn voor Stanciu?

Op Stayen hebben ze ondertussen weet van de interesse van Anderlecht en mogelijk is die ook te verklaren omdat Nicolae Stanciu kan vertrekken. De man van 10 miljoen is in beeld bij Al Wahda in de Emiraten. Daar is Laurentiu Reghecampf sinds kort de sportieve baas. Reghecampf is niet alleen de ex-coach van Steaua Boekarest die Stanciu deed ontbolsteren, maar ook de echtgenoot van Stanciu’s makelaar Anamaria Prodan.

Prodan bevestigde al in de Roemeense pers: “Het is waar dat Al Wahda Stanciu wil halen.”

Sowieso is de woestijnclub kapitaalkrachtig genoeg om Anderlecht zijn investering van 10 miljoen terug te schenken en een riant salaris voor de speler. Stanciu speelde geen topseizoen, maar de vraag is of hij op zijn 24ste nu al oren heeft naar het Midden-Oosten.

Van Holsbeeck terug om Kums af te ronden

RSCA-manager Herman Van Holsbeeck is vandaag terug van zijn vakantie in Spanje om zaken af te ronden. Zijn eerste dossier is wel met Watford de komst van Sven Kums afronden. Daarna volgen mogelijk Gerkens en Roef (die bij Deportivo kan blijven).

Als Gerkens naar Anderlecht gaat, richt KV Oostende zijn pijlen mogelijk weer op die andere STVV’er: Stef Peeters.