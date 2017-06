Marc Coucke met tranen in de ogen: “Als iedereen dronken is, ga ik zingen!”

Het zou een geweldige strijd worden, maar het werd een ongelijke strijd. Oostende zette een vermoeid Genk in vijf minuten rond het halfuur al op 2-0, werd door een penalty nog even verontrust, maar nam na de rust alle twijfels weg. Voorzitter Marc Coucke maakte in vier jaar tijd van een sloepje een Europese speedboot: “Als iedereen dronken is, ga ik zingen!”

Silvio Proto, zes landstitels en twee bekers, ging uit de bol alsof hij nu ook de Champions League op zijn indrukwekkende erelijst kon bijschrijven. De anders zo sobere Knowledge Musona goot zowat in één keer een hele fles champagne door zijn keel. En coach Yves Vanderhaeghe, als speler ook al drie keer landskampioen, vond dat zijn hele team op een wall of fame moest komen in de Versluys Arena. “Oostende voor het eerst Europa in, dit is zó historisch.” Waarop de coach, nog in nat champagnepak, uitvoerig de lof zong van al zijn spelers. De drie doelpuntenmakers Akpala, Rozehnal en Jali voorop. De mentaliteit die hij zo graag ziet: “Vooral Jozef dan.” Ze mogen wat hem betreft allemaal blijven. “Maar Luc Devroe beslist.”

Van sloepje tot speedboot

Coucke heeft in vier jaar van een sloepje een Europese speedboot gemaakt. Den basket en de meiskes van de volleybal speelden al Europees, nu ook nog Kavee: Oostende is wel zéér terecht Europese sportstad 2017.

Hoeft het gezegd dat de voorzitter achteraf voorop liep in een dol feestende Versluys Arena? Eerst nog even zingend van zijn weireldploegsje. Maar na de apotheose – Waar is Oostende?! Hier is Oostende! – gaf hij toch toe dat hij er vooraf niet gerust in was. “We zaten met de poepers, want we waren er op de Heizel al zo dicht bij”, hijgde Coucke eenmaal hij uit de feestende kleedkamer was geraakt. “Maar dan die laatste minuten... Ik, Patrick Orlans en Luc Devroe: drie stoere bonken met tranen in de ogen.”

Maar dan kwam snel weer de ondernemer boven. “Volgend jaar moet die ploeg opnieuw beter zijn. Met Nicolas Lombaerts hebben we al stappen gezet. (grijnzend) Ik kondigde in 2013 een tienjarenplan aan, vraag me dus niet waar dat zal eindigen. Als we naar Ljubljana gaan, blijven we een dagje langer als toerist, maar eerst zullen we er verdomd serieus sjotten. Maar het kan ook Zenit Sint-Petersburg worden. Of AC Milan! Maar mag ik nu gaan feesten? Of ik weer ga zingen? Als iedereen goed dronken is, kunnen ze de notenbalken toch niet meer onderscheiden.”