Nieuwe bomen langs de weg mogen niet dikker meer zijn dan 10 cm en daar is een goede reden voor

De typisch Vlaamse gewestweg, met aan beide kanten uit de kluiten gewassen bomen, verdwijnt. Wegen en Verkeer plant voortaan enkel nog traaggroeiende boompjes aan. En mochten die na enkele jaren toch dikker worden dan 10 centimeter diameter, dan worden ze tot bijna tegen de grond gesnoeid. “Dat moet onze wegen veiliger maken.” Een botsing met een volgroeide boom loopt immers zelden goed af.

De Vlaamse overheid wil onze wegen “vergevingsgezinder” maken. “Mogelijk fatale obstakels langs de weg moeten we zo veel mogelijk vermijden”, zegt Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). Dus komen ook de bomen langs de Vlaamse gewestwegen in het vizier, in het bijzonder bomen met een indrukwekkende stamomtrek.

Dat beeld behoort op termijn tot het verleden. Waar gewestwegen worden heraangelegd, of waar nieuwe bomen worden aan­geplant, zullen alleen nog traaggroeiende boompjes een plaats krijgen. Zodat een botsing minder dramatisch afloopt.

“Bomen groeien uiteraard”, zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar als ook de traaggroeiende boompjes toch te stevig dreigen te worden – als de stamdiameter meer dan 10 centimeter bedraagt – zullen we ze snoeien tot iets boven de grond, waarna de boom weer kan opschieten.”

Voor alle duidelijkheid: de stevige bomen die vandaag langs gewestwegen staan, blijven daar staan. “Het is niet haalbaar en wenselijk om al deze bomen te verwijderen”, zegt Weyts.

Dat vindt ook Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA), die de minister hierover ondervroeg. “Het is een brug te ver om een kaalslag te gaan organiseren. Maar daar waar het wél kan, lijkt het mij een zeer gezonde houding om voortaan kleine boompjes te planten én die klein te houden”, aldus Parys. “Zo vermijden we dat weggebruikers verschrikkelijke gevolgen ondervinden, wanneer ze bijvoorbeeld door een moment van onoplettendheid van de weg geraken, en tegen zulke zware bomen botsen.”

Motorrijders hadden liever gehad dat de overheid nog een stap verder ging, door gewoon geen bomen meer aan te planten. “Voor automobilisten kan een botsing met zo’n klein boompje inderdaad veel minder erge gevolgen hebben. Maar motor­rijders kunnen nog altijd zeer ernstig gewond raken”, beklemtoont Theo Beelden, voorzitter van de Motorcycle Action Group (MAG). Hij vraagt zich ook af waarom bomen – “ook kleine boompjes” – langs drukke wegen vandaag de dag nog zo nodig zijn. “Vele decennia geleden werden ze aangeplant om paard en kar de nodige schaduw te geven. Die noodzaak lijkt me vandaag compleet overbodig.”