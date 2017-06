Minder aanhoudingen tegen overbevolking in gevangenissen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is voorstander van quota om het aantal voorlopige hechtenissen te laten dalen. Zodra een opgelegd maximum bereikt is, zouden geen nieuwe aanhoudingen meer mogelijk zijn. Dat maakt hij duidelijk nu het aantal gedetineerden – zeer tegen zijn zin – opnieuw is gestegen tot 10.800, ver boven de 10.000 die hij vorig jaar met de vakbonden had afgesproken. Vooral het stijgend aantal voorhechtenissen is hem een doorn in het oog.

Minister van Justitie Koen Geens beloofde de vakbonden vorig jaar dat hij het aantal gedetineerden tegen 30 juni 2017 zou laten zakken naar 10.000. Een maand vóór die deadline staat de teller op bijna 10.800.

Bij de vakbonden gelooft niemand nog dat het hem kan lukken, zegt Filip Dudal van ACV. “We geven hem voorlopig het voordeel van de twijfel”, zegt ook Gino Hoppe van ACOD. “Eind deze maand gaan we luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft, want dit is echt een belangrijk punt voor ons. Wij, de vakbonden, zijn al onze beloftes nagekomen uit de overeenkomst die we sloten na de staking. Voor de regering blijkt het moei­lijker om ook woord te houden.”

De cijfers zijn duidelijk. Er is wel degelijk een daling van het aantal gedetineerden merkbaar. Van 11.320 in april 2015 naar ongeveer 10.800 nu. Met dank aan een groter aantal uitwijzingen van il­legale criminelen en de verruiming van elektronisch toezicht.

Maar de daling gaat trager dan verhoopt. Onder meer door de stijging van het aantal mensen in voorhechtenis, gevangenen dus die nog niet veroordeeld zijn, maar opgesloten zitten in het belang van het onderzoek. Twee jaar ge­leden waren dat er 3.573, zowat eenderde van alle gedetineerden. Toen al was dit aantal Geens een doorn in het oog. Veel van deze mensen ziet hij liever thuis zitten met een enkelband. Maar in plaats van te dalen, is het aantal sindsdien nog toegenomen tot 3.885.

“Het is iets waar wij geen vat op hebben”, zegt de woordvoerster van het Gevangeniswezen. Het zijn rechters die bepalen wie in voorhechtenis moet zitten, en hoe lang.

Geens zet nu de aanval in. Een expertengroep die hij aan het werk had gezet, pleitte enkele maanden geleden al voor quota voor het aantal voorhechtenissen, per gerechtelijk arrondissement. Tot dusver heeft Geens zich nooit willen uitspreken over dat controversiële voorstel. Nu maakt hij duidelijk dat hij hetzelfde spoor wil bewandelen.

In een reactie op de stijgende gevangenisbevolking staat letterlijk: “De minister verwijst naar de voorstellen van de expertengroep om de voorlopige hechtenis aan te pakken. Quota kunnen helpen om tot een daling te komen in het aantal voorlopige hechtenissen. Dat betekent dat per gerechtelijk arrondissement een maximaal aantal personen in voorlopige hechtenis mag zitten. Zodra dat aantal is bereikt, zouden geen aanhoudingsbevelen meer kunnen gevraagd of uitgevaardigd worden. Tenzij het bevel wordt ge­geven tot invrijheidstelling van andere beklaagden, zodat er plaatsen vrijkomen. Afwijkingen zouden evenwel kunnen in zeer uitzonderlijke situaties indien de personen wel degelijk een zeer groot gevaar betekenen voor de veiligheid.”

Een klap, twee vliegen

Met de quota wil Geens twee vliegen in één klap slaan. Praktisch: het terugdringen van de overbevolking. Principieel: voorkomen dat te soepel wordt om­gesprongen met de voorhechtenis. Maar het betekent meteen ook een drastische inperking van de autonomie van onderzoeksrechters. En die waren al erg on­gelukkig met de kritiek van Geens op de voorlopige hechtenis. “Wie vindt dat wij te veel aanhouden, mag gerust komen kijken en zeggen wie we dan niet zouden moeten aanhouden”, zei Philippe Van Linthout, voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters, eerder al. Zonder de nieuwe plannen te kennen.

“Wij staan gerust open voor alternatieven. Ons loon wordt niet bepaald door het aantal verdachten dat we opsluiten. Maar die alternatieven zijn er gewoon niet. Er zijn geen plaatsen waar we mensen met drugsproblemen kunnen onderbrengen. Er is geen opvang voor mensen met psychische problemen. De cel is meestal de enige optie die we hebben.”

Een enkelband is soms een optie, maar vaak niet. “Veel verdachten hebben geen adres in België. Of zelfs totaal geen adres. Zolang vluchtgevaar een wettelijk criterium is, kunnen we een Roemeens inbreker toch moeilijk zomaar weer vrij laten. Maar zelfs als er wel een adres is, dan blijven er nog allerlei risico’s. Een verdachte kan die enkelband doorknippen en vluchten, een dealer kan vanuit zijn huis gewoon voortdoen en verdachten kunnen afspraken maken die het onderzoek in gevaar brengen.”

Maar Geens lijkt nog een stap verder te willen gaan. Hij ziet de quota-regeling samengaan met een heel nieuwe manier van “onderzoek voeren”, waarbij het Openbaar Ministerie het stuur veel meer in handen houdt. “Dit systeem zou toegepast kunnen worden in een nieuw strafprocesrecht waarbij het Openbaar Ministerie de leiding heeft van alle strafonderzoeken, en machtiging tot voor­lopige hechtenis moet vragen aan een rechter. Het Openbaar Ministerie kan dan ook bepalen of het de duur van de machtiging wil inkorten en/of niet verlengen”, liet Geens gisteravond weten.