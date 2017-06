Dit leidde tot een doorbraak in de moord op de matrassenhandelaar

Zoersel - Er is een doorbraak in de zaak van de moord op zakenman Jerry Coeman (60) uit Zoersel. De politie heeft twee mannen opgepakt. Eén 56-jarige buitenlander zit in ons land in de cel. De ander, een Montenegrijn, is in Duitsland opgepakt en zal worden uitgeleverd.

De 60-jarige matrassenhandelaar Jerry Coeman en zijn vrouw werden op 4 mei ’s avonds thuis in Zoersel overvallen. Terwijl de vrouw – die al in bed lag – onder schot gehouden werd, overmeesterden en knevelden ze Jerry met duct tape. Ook zijn mond en neus werden dichtgeplakt, waardoor de weerloze man uiteindelijk stikte.

Nochtans had Coeman gevochten voor zijn leven. Een van de overvallers raakte tijdens die schermutseling gewond en liet een bloedspoor achter. Wellicht leidde dat DNA-spoor samen met andere aanwijzingen nu tot een doorbraak.

Over de verdachten en hun motief is tot hiertoe weinig gekend. De overval leek alvast een roofmoord, maar vreemd genoeg lieten ze de dure Porsche van de zakenman onaangeroerd.

De eerste verdachte is een man die in het Luikse woont, een buitenlander van 56 jaar. Hij werd opgepakt in ons land. “De man werd aangehouden op verdenking van mededaderschap aan roofmoord”, bevestigt parketwoordvoerster Stéphanie ­Chomé. Zijn advocaat Johan Platteau wil enkel kwijt dat hij aangezocht is door de verdachte om hem te verdedigen. Volgens de advocaat heeft zijn cliënt een alibi en zit hij dus onterecht in de cel.

Een vermoedelijke kompaan van de Luikenaar werd vlak nadien opgepakt in het buitenland. De man, volgens onze informatie een Montenegrijn, zit in een Duitse gevangenis. “De man is aangehouden met het oog op uitlevering aan ons land”, bevestigt parketwoordvoerster Chomé.

Nog derde dader?

De familie van Jerry Coeman is alvast tevreden met de vooruitgang in het onderzoek. “We zijn blij met de eventuele doorbraak. Het gevoel dat de moordenaars van mijn broer hun verdiende straf niet zullen ontlopen, geeft enige troost. Het brengt Jerry niet terug natuurlijk, maar toch. Wat er nu gebeurt, is voor ons het hoogst haalbare”, zegt broer Patrick. “Anderzijds is de zaak verre van opgelost. Een verdachte zou ontkennen. En volgens de vermoedens van de echtgenote van Jerry, waren de daders met drie. Nu zijn er twee opgepakt. Er loopt er dus mogelijk nog één vrij rond.”