FOTOREEKS. Hiep, panda, piep! Tian Bao mag een kaarsje uitblazen

Hoera! Er is er eentje jarig. Onze ‘eigen’ panda Tian Bao werd een jaar geleden, in de nacht van 1 op 2 juni 2016, geboren in dierenpark Pairi Daiza. Intussen is hij een kleuter van 33 kilo, een kleine tien kilo boven het gemiddelde gewicht van panda’s van zijn leeftijd. Hij kan al alleen klimmen, hij kan al op bamboescheuten sabbelen en hij mag al zonder mama op wandel in de tuin. Vanaf morgen tot maandag organiseert het park een feestweekend, om de verjaardag van hun publiekstrekker te vieren. Met een nieuw speeltuig voor hun “schat van de hemel”, pandacake en een gigantische wenskaart waarop bezoekers iets kunnen achterlaten. En een “Iedereen panda-actie”: wie als panda komt – in zwart-wit, met oortjes of grime – krijgt een gratis panda-ijsje.