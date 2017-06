Deze bierviltjes zien zelden bier en dat zint de cafébazen allerminst

Antwerpen - Een nieuw theaterstuk in Antwerpen, Café ­Beveren, wordt gepromoot met bierviltjes waarop de ­acteurs zijn afgebeeld. De kaartjes met Peter Van Asbroeck (54), Janine Bischops (74) en Peter Van de Velde (50) liggen in heel wat cafés in Antwerpen. Daar zijn ze gegeerd onder ­ver­zamelaars.

“We stellen vast dat heel wat mensen de viltjes stelen op ons terras, zonder iets te consumeren”, stelt de waardin van Café Beveren in ­Antwerpen verbaasd vast. De volkskomedie loopt vanaf 30 juni in de zomervakantie in het Fakkeltheater in Antwerpen.