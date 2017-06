AA Gent schakelt versnelling hoger na mislopen Kums en heeft eerste toptransfer (bijna) beet

De transfer van Denis Odoi naar AA Gent is op een paar details na rond. Fulham wilde meewerken en nu heeft Odoi ook ja gezegd. AA Gent slaat met de komst van de Belgische rechtsachter terug na het missen van Sven Kums. “Kums is jammer, maar het heeft ons een impuls gegeven om ons plan versneld ten uitvoer te brengen”, aldus Gent-voorzitter Ivan De Witte.

Denis Odoi zegt eindelijk ja tegen AA Gent. De 29-jarige rechtsachter moest niet weg bij Fulham en wilde zelf ook niet koste wat het kost weg uit Londen, maar AA Gent trok heel hard aan zijn mouw. Het discours en het werk van Hein Vanhaezebrouck, die Odoi afgelopen zomer al wilde, en de ambitie en overtuigingskracht van AA Gent hebben hun vruchten afgeworpen. De Buffalo’s hadden ook een omstandigheid mee: de vriendin van Odoi is namelijk zwanger. Een terugkeer naar België past ook privé in het plaatje van Odoi. Vorig jaar was de lokroep van een buitenlands avontuur nog te groot, nu is hij klaar om zich in België te settelen. Fulham greep net naast de promotie naar de Premier League en Odoi kwam er 33 keer in actie, FA Cup en Championship samen.

Odoi was gisteren overigens al in Gent. Er moeten nog een paar details worden uitgeklaard, maar in principe is dat een kwestie van dagen of zelfs uren. Als alles meezit, is Odoi nog voor het weekend van de Buffalo’s.

Met de persoonlijke keuze van Sven Kums voor Anderlecht en de standvastigheid waarmee KV Mechelen-verdediger Jordi Vanlerberghe aangeeft dat hij niet naar AA Gent maar naar Club Brugge wil, was de indruk ontstaan dat AA Gent het momentum even kwijt was in de mercato.

Vervanger Foket

AA Gent heeft het dossier Odoi gebruikt om vaart te houden. De geprefereerde positie van de ex-speler van OHL, STVV, Lokeren en Anderlecht die één cap bij de Rode Duivels heeft, is de rechtsachter. Daar moet Odoi de vervanger van Thomas Foket worden, die zijn volgend seizoen aflopend contract maar niet verlengt en aast op een transfer. Maar Odoi kan ook op links uit de voeten. Dat is een enorme plus voor AA Gent, dat geen stand-in had voor aanvoerder Nana Asare. En zelfs centraal kan Odoi depanneren.

De prioritaire posities voor de Buffalo’s zijn nu een type Kums, een linksvoetige (centrale) verdediger en bij een eventueel vertrek van Moses Simon een linksbuiten. En ook aanvallend kan AA Gent nog personeel gebruiken, zeker als Perbet zou vertrekken.

Minder dringend, maar wel een brok werk voor algemeen directeur Michel Louwagie, zijn de oplossingen voor een pak spelers die geen toekomst meer hebben in Gent of zelf ontevreden zijn over hun speelkansen: Perbet, Rob Schoofs, Bjedov, Davidzada, Rabiu, Kujovic en enkele spelers die terugkeren van een uitleenbeurt.