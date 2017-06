Dashcambeelden tonen hoe Tiger Woods veel moeite heeft om op rechte lijn te lopen

De politie van het Amerikaanse Jupiter heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van Tiger Woods. De video laat zien hoe de golfer tijdens een van de testen op een rechte lijn moet lopen. Dat lukte hem nauwelijks, waarna hij werd opgepakt.

Woods werd zondagnacht aangetroffen op de rechterrijstrook van een autoweg in zijn woonplaats Jupiter. Hij was voor het stuur van zijn Mercedes in slaap gevallen terwijl een van zijn richtingaanwijzers nog knipperde. Zijn wagen had ook twee lekke banden. Volgens de agenten sprak hij extreem traag maar werkte hij wel zonder problemen mee.

De Mercedes van Tiger Woods had twee lekke banden

“Onverwachte reactie op medicatie”

Woods had zichtbaar moeite om zijn testen succesvol af te ronden. Zo kon de Amerikaan amper op een rechte lijn lopen en sprak hij erg langzaam toen hij het alfabet moest zeggen. Het resulteerde in een arrestatie van de voormalige nummer één voor rijden onder invloed.

Aanvankelijk werd gedacht dat Woods dronken was, maar uit de alcoholtest bleek al snel dat dat niet klopte. “Ik kreeg een onverwachte reactie op mijn voorgeschreven medicatie”, vertelde de golfer zelf in een verklaring. “Ik wist niet dat de mix van mijn medicatie zo’n sterk effect op me zou hebben.”

Momenteel neemt Woods geen deel aan golftoernooien vanwege rugproblemen.