Doelmannenkermis bij Europese toppers: transfers voor De Gea, Szczesny en...Casillas?

Een nieuwe dag, een nieuwe lading transfergeruchten. Vandaag staan vooral de doelmannen in de aandacht: zowel Real Madrid, PSG en Juventus worden gelinkt met enkele grote namen tussen de palen.

Laten we beginnen bij David De Gea: de Spaanse nationale doelman wordt elke transferperiode wel gelinkt met Real Madrid en dat is nu niet anders. De Koninklijke zou liefst zestig miljoen euro geboden hebben, maar Manchester United wil de doelman absoluut houden en het bod dus afgewezen hebben.

Iker Casillas dan: die verhuisde twee seizoenen geleden van Real Madrid naar Porto maar kon daar nooit echt aarden, al hield hij dit seizoen 23 keer de nul. Nu zou hij aangeboden zijn bij Paris Saint-Germain én ook een overgang naar Liverpool behoort tot de mogelijkheden. Wordt de 36-jarige concurrentie voor Rode Duivel Simon Mignolet? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Nog een doelmannenkwestie: Wojchiech Szczesny kende een mooi seizoen bij AS Roma, maar is nog steeds eigendom van Arsenal. Volgens de Daily Mail heeft Juventus nu zijn zinnen gezet op de Pool. De Champions League-finalist zou in de nog steeds maar 27-jarige op termijn de langetermijnopvolger voor de 39-jarige Buffon zien. Veel hangt af van Arsenal: dat liet eerder al weten in de doelman te blijven geloven en eerste doelman Cech (35) is ook niet meer van de jongsten. Maar zoals dat gaat in deze periode van het jaar: Szczesny werd gisteren bij Napels gezien, waar hij zelfs een voorcontract zou hebben getekend.

Szczesny Foto: Photo News

Megawinst voor Leicester?

Over naar Leicester dan, en wel naar Riyad Mahrez. De Algerijn diende een transferverzoek in bij zijn club en de kampioen van 2016 wil de Algerijn best laten gaan...voor een schamele 57 miljoen euro. Mahrez schitterde in 2015-2016 maar had het dit seizoen moeilijker. Toch zou onder meer Arsenal geïnteresseerd zijn. Mahrez verruilde in 2014 het Franse Le Havre voor Leicester voor nog geen 500.000 euro: van een mooie winst gesproken.

Sala Foto: Photo News

Wie ook een aardige transfer kan maken is Mohamed Salah. Die mislukte bij Chelsea maar schitterde daarna in de Serie A. Nu zou hij volgens Daily Express AS Roma verruilen voor Liverpool en wordt hij dus mogelijk een concurrent voor Divock Origi.

Tot slot: Kylian Mbappe, amper 18 jaar oud maar een van de kampioenenmakers van AS Monaco. De hele Europese top ligt op de loer, maar de Fransman zelf wil absoluut naar Real Madrid. Pech voor het Manchester City van Pep Guardiola, die erop gebrand is de spits een blauwe tenue aan te trekken. Het lijkt er trouwens op dat AS Monaco nog een sterkhouder zal zien vertrekken: de 23-jarige Fabinho zou bijna rond zijn met Manchester United. Dat zou 50 miljoen euro op tafel leggen voor de Braziliaanse verdedigende middenvelder. Ter vergelijking: drie seizoen geleden betaalde Monaco zelf zeven miljoen euro. Van een neus voor zaken gesproken...