Ook ondernemers kunnen hun carrière plannen

Werknemers die op een kruispunt staan in hun carrière kunnen diverse kanalen van loopbaanbegeleiding inschakelen om zich te oriënteren. Een privilege dat echter niet alleen voor loontrekkenden is weggelegd. Zelfstandige ondernemers weten soms evenmin welke richting ze professioneel uit willen. Het bedrijf verkopen of doorgeven aan de volgende generatie? Persoonlijke skills ontwikkelen? Of het werk efficiënter organiseren voor een ideale work-life balance? “Een sparringpartner die hen helpt bij die keuzes, is geen overbodige luxe”, zegt Kelly Esseldeurs van Zenitor, een organisatie die deze dienstverlening aanbiedt.

De stappen die een werknemer kan zetten om zijn loopbaan vorm te geven, zijn genoegzaam bekend. De juiste studiekeuze die toegang geeft tot een droomjob, solliciteren bij een aantrekkelijke werkgever, bijscholings- en andere opleidingstrajecten, tijdskrediet, coaching, deeltijds werk, advies via loopbaancheques, enzovoort.

Maar wat gebeurt er als een zelfstandige ondernemer zich vragen stelt over zijn professionele toekomst? “Organisaties als Unizo en het sociaal verzekeringsfonds Zenito, die beide dagelijks vele ondenemers ontmoeten, stellen al vele jaren vast dat de vraag naar loopbaanbegeleiding bij deze doelgroep toeneemt”, zegt Kelly Esseldeurs. “Zelf zijn ze eerder bezig met de begeleiding van diverse facetten van de onderneming, zoals financiën, marketing of HR, maar de persoonlijke coaching van de zelfstandige ondernemers was een lacune in het aanbod. Daarom werd Zenitor (met een r) opgericht.”

Impact

“In iedere provincie is een coach beschikbaar die allerlei thema’s van het ondernemerschap samen met de zelfstandige kan uitdiepen”, legt de Limburgse verantwoordelijke van Zenitor uit. “Het kan gaan over starters, die niet goed weten of ze een eenmanszaak, dan wel een vennootschap moeten opstarten of zich vragen stellen bij de samenwerkingsmogelijkheden met een partner of vennoot. We krijgen tevens vragen over de switch van loontrekkende naar bijberoep en naar hoofdberoep, of andersom.”

“Het gebeurt dat we mensen adviseren die een faling achter de rug hebben en niet weten wat de volgende stap moet zijn. Of ambitieuze ondernemers die sterk willen groeien en zich afvragen welke impact een uitbreiding of overname zal teweegbrengen. Het zijn allemaal kantelmomenten waarop een zelfstandige een sparringpartner kan gebruiken om te reflecteren over de carrièremogelijkheden. Want ook voor hen zijn deze keuzes levensbelangrijk om voldoening uit het beroep te halen.”

Boekhouders

Een mooi voorbeeld van zo’n traject is het aanbod dat Zenito samen met Zenitor heeft samengesteld voor boekhouders en accountants. “Door de digitalisering is hun beroep helemaal in transitie”, vertelt Kelly Esseldeurs.

