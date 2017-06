Duurste handtas kost meer dan een huis

Een modeliefhebber in Hong Kong had veel geld over voor een Birkin-tas tijdens een evenement van internationaal veilinghuis Chrisie’s: de persoon in kwestie ging naar huis met een exemplaar van - hou je vast - 380,000 dollar. Het is meteen de duurste tas die ooit is verkocht.

Zeg niet zomaar een Birkin tegen deze handtas. Het gaat om de Himalaya-tas uit krokodillenleer waarvan er naar verluidt maar twee per jaar worden gemaakt - Kim Kardahian en Victoria Beckham hebben elk een exemplaar. De kleur van het accessoire gaat geleidelijk over van rokerig grijs naar wit, wat de makers doet denken aan de gradaties in het met sneeuw bedekte Himalayagebergte, vandaar de naam.

Duurder dan een huis

De tas wordt nog een tikkeltje specialer omdat ze versierd is met 250 (!) diamantjes, de gespen zijn dan weer van 18 karaat goud. Veilinghuis Christie’s wilde aanvankelijk dat de handtas tussen de 193.000 en 258.000 dollar zou opleveren, maar het werd veel meer. Volgens het persagentschap AP was de sfeer tijdens de veiling erg gespannen en werd er een kwartier lang intens geboden. Uiteindelijk werd afgeklopt op 380.000 dollar, omgerekend 338.650 euro. Dat is een pak meer dan de gemiddelde kostprijs van een huis in Vlaanderen, op de villa’s in Sint-Martens-Latem na.

Eigen record verbroken

Hermès mag zich bij deze de bedenker noemen van de duurste handtas ooit verkocht en verbreekt daarmee het eigen record. In 2016 veilde Christie’s een bijna identieke Himalaya-tas voor een bedrag van 300.168 dollar (267.505 euro). Of de nieuwe, anonieme eigenaars van het accessoire, dat wordt omschreven als de meest zeldzame handtas ter wereld, zullen durven buitenkomen met hun pronkstuk is nog maar de vraag.