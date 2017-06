Wie zijn al die mensen op de 50 jaar oude ‘Sgt Peppers’-hoes?

Toen The Beatles hun succesplaat Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band maakten, mochten George, John, Paul en Ringo elk wat mensen kiezen die op de hoes mochten prijken. Maar wie kozen ze uiteindelijk? Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het album lijstten we ze allemaal op.

Niet alle ‘helden’ op het verlanglijstje van The Beatles haalden de cover. Zo had John Lennon erg graag Jezus Christus op de foto gezien, maar McCartney besloot om dat niet toe te laten. Zijn reden lag voor de hand: in 1966 kwam Lennon immers nog met de uitspraak “The Beatles are more popular than Jezus”. Die lokte erg veel boze reacties uit eens de quote werd gepubliceerd in een Amerikaans magazine.

Adolf Hitler was eveneens een optie voor Lennon, maar ook in dit geval wilde McCartney niet dat hij in beeld kwam. Controverse moest hoe dan ook vermeden worden. Er bestaat wel een kartonnen versie van de nazileider die zich volgens de makers van de cover ook in de massa bevindt. The Beatles zorgden er simpelweg in levenden lijve voor dat ze voor Hitler stonden om hem uit het zicht te houden.

Verder werd ook Mahatma Gandhi gemeden. Manager Brian Epstein vreesde dat ze met Gandhi de hele Indiase bevolking tegen zich zouden krijgen. Bovendien was het land ook een belangrijke markt voor de band. Ter vervanging van de politicus hebben ze dan maar gekozen voor een palmboom. Naast het drietal moesten onder meer ook Albert Einstein, actrices Bette Davis en Sophia Loren en de acteurs Marcello Mastroianni en Leo Gorcey uit het ontwerp verdwijnen, al dan niet door hen achter één van de bandleden te plaatsen.

Opvallend: niemand van het viertal had Elvis Presley op zijn lijst staan. Naar hun gevoel zou het gebruik van ‘The King’ een enorme belediging geweest zijn voor de rockster. “Elvis was te belangrijk en stond te ver boven de rest om hem toe te voegen”, verklaarde McCartney tijdens een interview. “Hij was veel meer dan zomaar een popster. Hij was Elvis The King.”

