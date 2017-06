“We krijgen een warme en droge zomer”

De komende zomer wordt warm en droog. Dat heeft Météo France donderdag - op de eerste dag van de meteorologische zomer - voorspeld. Het instituut brengt al jaren seizoensverwachtingen, die doorgaans vrij betrouwbaar zijn.

De meteorologische zomer begint op 1 juni en eindigt op 31 augustus. En volgens Météo France zal die periode over het algemeen warmer en droger zijn dan gewoonlijk.

Maar als weersvoorspellingen van een aantal dagen ver al niet helemaal correct zijn, hoe kunnen meteorologen dan voorspellingen doen voor een volledig seizoen?

“Dat hangt natuurlijk allemaal af van hoe precies een voorspelling is”, klinkt het. “Wij kunnen zeggen of een seizoen warmer of kouder, natter of droger zal zijn dan gemiddeld. Maar wij kunnen natuurlijk niet zien of het bijvoorbeeld op 14 juli zal regenen... Wij kijken naar een algemene tendens.”

Uit die eerste waarnemingen blijkt dus dat we ons aan een warme en droge zomer mogen verwachten. “Vooral vanaf midden juni en in juli”, zegt weerman Guillaume Séchet van BFM TV. “De trend zal waarschijnlijk afnemen in augustus.”

Abnormaal warm

Ook de maand mei was abnormaal warm. De gemiddelde temperatuur bedroeg 15,5 graden Celsius (normaal is dat 13,6 graden), de gemiddelde maximumtemperatuur was 20,5 graden (normaal 18,1 graden) en de gemiddelde minimumtemperatuur 10,3 graden (normaal 9,2 graden). Dat blijkt uit het maandoverzicht van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)

