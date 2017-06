Gino stuurde al zijn vrienden op Facebook dezelfde vraag. Dit kreeg hij als antwoord

Tussen Facebookvrienden en “echte vrienden” kan een heel groot verschil zitten. Dat merkte de 23-jarige Gino Bronkhorst, toen hij besloot om al zijn vrienden op het sociale netwerk te bestoken met de onschuldige vraag: “Hoe gaat het ermee?” De reacties die hij daarop kreeg, waren wel heel apart.

Voor zijn project ‘Echte Frienden’ (sic) besloot hij zijn 738 “vrienden” op Facebook nog maar eens aan te spreken. Maar dat deed hij niet zonder scrupules. “Want wat zullen je vrienden die je al jaren niet meer hebt gesproken wel niet van je denken?” En die angst vond hij vreemd, want het gaat over je zogezegde vrienden. Hij zette zijn angst opzij en stuurde iedereen, stuk voor stuk: “Hoe gaat het ermee?”

Het kostte hem bijna twee weken om alle berichtjes te sturen. En toen begon het pas, want al snel kreeg hij reacties terug, die hij niet onbeantwoord wilde laten, omdat ze ofwel positief, negatief of ronduit raar waren.

Positief, negatief of ronduit raar

Eén derde van zijn vrienden reageerden negatief op zijn berichtjes. Die mensen besloten kortaf te antwoorden, hem gewoon volledig te negeren of hem zelfs van Facebook te verwijderen als vriend. “Ik vond het wel echt schokkend dat zo’n groot deel niet eens een gesprek kon voeren, maar gewoon kortaf was. Sociale media zijn echt asocialer dan je denkt.”

Gelukkig was het merendeel van zijn vrienden wel blij om van hem te horen. Maar na een tijdje liep dat ook stroef. Want eigenlijk was iedereen verbaasd om iets van Gino te horen. Na wat vriendelijk heen en weer te praten, vroegen ze bijna allemaal of hij een reden had om een gesprek te starten? “Had ik iets nodig? Konden ze iets voor me doen? Dat reageerden ze bijna allemaal”, aldus de Nederlanders.

Geslaagd?

De reacties op zijn berichten waren zo interessant dat hij besloot om er een documentaire van te maken. Zelfs zijn professoren raakten geïnteresseerd, waardoor hij over hetzelfde onderwerp zijn scriptie voor de richting ‘Media, Informatie en Communicatie’ schreef. Of hij daarvoor zal slagen, dat weten we nog niet, maar zijn video heeft alvast heel wat impact. “Het zet mensen aan het denken. Over Facebook, over sociaal zijn, over echte vrienden.”