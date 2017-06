Dit kaartje toont hoeveel mensen er met dezelfde achternaam rondlopen in de hele wereld

Dat in België geen achternaam zo vaak voorkomt als Peeters, wist je waarschijnlijk al. Dat er ook 24 Peeters’en wonen in Thailand en zeven in China behoorde mogelijk nog niet tot je parate kennis. Op dit kaartje kan je checken hoeveel naamgenoten je hebt in welke landen.

De familie Peeters, die we omwille van hun veelvoorkomende familienaam even als voorbeeld genomen hebben, heeft zich duidelijk goed verspreid over de hele wereld en zelfs in 1880 werd de naam al geregistreerd volgens de website Forebears, die het kaartje ontwikkelde.

Hoewel de laatste data al van 2014 dateert, geeft het toch nog een leuke inkijk in de verspreiding van je familienaam, voor sommigen zelfs door de eeuwen heen.