De ex-spionne die gezwicht is voor de charmes van Koen Geens. Wie is Fancisca Bostyn, straks een van de machtigste vrouwen van het land?

Ze had kunnen kiezen voor een job bij de Staatsveiligheid, als verantwoordelijke voor de internationale relaties, maar Francisca Bostyn is gezwicht voor de charmes van Koen Geens. Na drie jaar op zijn kabinet als veiligheidsadviseur wordt ze nu zijn nieuwe kabinetschef. Een opvallend jonge vrouw voor een van de belangrijkste functies in het veiligheidsbeleid. En nog opvallender, Bostyn is ondanks haar jonge leeftijd al gepokt en gemazeld in de inlichtingendiensten.

Zo heeft ze vijftien jaar geleden in Congo en Kosovo voor de militaire inlichtingendienst (Adiv) gewerkt. Dat is de geheime dienst die via spionage de Belgische militairen ter plaatse beschermt. Bostyn ...