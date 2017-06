Het hartverscheurende verhaal van Willem (63). De eenzaat die eerst dood moest gaan alvorens het dorp besefte dat ze hem waren vergeten

Tollembeek / Galmaarden -

Het lijkt anno 2017 ondenkbaar in een Vlaams dorp: een man die verscholen achter rolluiken al dagenlang overleden blijkt. Met naast het lichaam een dementerende moeder van 90 die niet meer alarm kon slaan en vijf dagen zonder eten en drinken wachtte op hulp. “Het verhaal van Willem (63) moet ons leren dat vereenzaming iets is waar we met zijn allen over moeten waken”, zegt priester Andy Penne. Hij riep de inwoners van Tollembeek op om de man zonder familie waardig te komen begraven. Wat 73 onder hen ook hebben gedaan.