Hoe het gemakkelijkste examen ooit aan de UGent toch nog studenten tot fouten dreef

Gent -

A, A, en nog eens A. De tweede bachelors Rechten van de UGent wisten woensdag niet goed wat ze aan moesten hun multiplechoice-examen Politicologie. Zo vaak A als juist antwoord, kon dat wel? Bij sommigen knaagde de twijfel zo hard dat ze hier en daar een A in B, C of D veranderden. Onterecht, zo blijkt nu. “Door een menselijke fout waren de antwoorden niet door elkaar gehusseld en was het juiste antwoord inderdaad altijd A”, zegt professor Carl Devos.