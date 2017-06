Verontwaardigde reacties op terugtrekking VS uit klimaatakkoord: “Vergissing met dramatische gevolgen”

De Verenigde Staten trekt zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft president Donald Trump donderdag meegedeeld. Wereldwijd komen er heel wat verontwaardigde reacties op deze beslissing.

LEES OOK. Officieel: VS trekt zich terug uit klimaatakkoord: “Het Amerikaanse volk komt op de eerste plaats”

Voormalig president Barack Obama, die het klimaatakkoord van Parijs ondertekende, zegt dat de Trump-administratie met de terugtrekking uit het akkoord de toekomst verwerpt. “Aan bedrijven en zelfzekere staten om het omgekeerde te bewijzen. De landen die het akkoord van Parijs wel nog willen volgen, zullen daar de vruchten van plukken op vlak van jobs en industrie.

“Brutale daad”

Ook onze premier Charles Michel veroordeelt de terugtrekking van Amerika uit het klimaatakkoord. Hij noemt het besluit een ‘brutale daad”

I condemn this brutal act against #ParisAccord @realDonaldTrump Leadership means fighting climate change together. Not forsaking commitment. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 1, 2017

#ParisAccord protects our planet! United Europe with @JunckerEU and @eucopresident will react to safeguard our economy and children's future — Charles Michel (@CharlesMichel) June 1, 2017

Volgens Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, is de beslissing van de VS om zich uit het akkoord te trekken “een vergissing met dramatische gevolgen”. “Het akkoord zal blijven bestaan.

Nationaal egoïsme zal de klimaatopwarming niet oplossen, internationale solidariteit wel.https://t.co/4frlztOrb7 — Frank Deboosere (@frankdeboosere) June 1, 2017

De wereld kan op Europa blijven rekenen voor het wereldwijde gevecht tegen de klimaatverandering”, zo klinkt het bij de Europese Commissie in een statement. “De aankondiging van de VS heeft ons eerder versterkt dan verzwakt. Maar de beslissing is wel een trieste dag voor de wereldgemeenschap.” De Commissie betreurt de unilaterale beslissing van de VS.

Tesla-baas Elon Musk voert intussen uit wat hij belooft had: hij stapt uit de presidentiële adviesraden:

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

Trump is our national embarrassment. — John Legend (@johnlegend) June 1, 2017

De beslissing van Trump mag de dynamiek van het akkoord van Parijs niet breken”, vindt ook voormalig premier Elio Di Rupo.

La décision de Donald Trump ne doit pas briser l’élan de Paris ! — Elio Di Rupo (@eliodirupo) June 1, 2017

De paranoïde lezing van Trump over COP21 -akkoord is voorbij. Nu is het aan ons om voluit voor de toekomst te kiezen. #resist https://t.co/J4sd1NocUe — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) June 1, 2017

USA to Earth: FUCK YOU — Michael Moore (@MMFlint) June 1, 2017

“Historische fout”

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vindt dat de Amerikaanse president Donald Trump een “historische fout” heeft gemaakt door zich terug te trekken uit het internationaal klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft ze donderdagavond laten verstaan op Twitter.

Volgens de minister moet Vlaanderen de EU nu “meer dan ooit voortrekker blijven in klimaatambities”, zo liet ze nog weten.

“Zwarte episode”

Europarlementslid Ivo Belet, een partijgenoot van Schauvliege, noemt de beslissing van Trump “een zwarte episode”. Maar volgens hem is Trump bezig met een “een symbolenstrijd en een achterhoedegevecht”. “De omslag naar een CO2-arme economie is ingezet, er is geen weg terug”, zo klinkt het. “De beslissing van de VS mag ons niet afleiden van onze koers.”

“Meer dan 190 landen hebben het akkoord van Parijs intussen ondertekend. Europa moet hen samen met China, Canada en andere trekkers, zoals de staat Californië, op sleeptouw nemen en de lijnen internationaal uitzetten. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie blijven daarbij de sleutelinstrumenten”, besluit Belet.

Voormalig Amerikaans Secretary of State (minister van Buitenlandse Zaken) Madeleine Albright zegt dat de beslissing de veiligheid en economie van de VS beschadigt. “Hiermee verandert Amerikaans leiderschap in een symbool van Amerikaans isolationisme.”

Roekeloos

Politicus, voormalig presidentskandidaat en klimaatactivist Al Gore, die ook klimaatfilm An Inconvenient Truth maakte, noemt het besluit van Trump ‘roekeloos’. Hij noemt het een ‘onverdedigbare actie’. “Dit ondermijnt de positie van Amerika in de wereld en dreigt de mogelijkheid van de mensheid om de klimaatcrisis op te lossen te beschadigen.”

“Geen heronderhandeling mogelijk”

Kersvers Frans president Emmanuel Macron zegt intussen dat het klimaatakkoord van Parijs niet heronderhandeld kan worden. Ook Duitsland en Italië sluiten zich aan bij die verklaring.

“Internationale schande”

De beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen is “een afwending van Amerikaans leiderschap en een internationale schande”, zegt voormalige presidentskandidaat voor de Democraten Bernie Sanders. “Op een moment dat klimaatverandering al vernietigende schade aan het veroorzaken is, hebben we niet het morele recht om inspanningen voor de planeet de rug toe te keren.”

Reacties uit Duitsland

Duits Bondskanselier Angela Merkel betreurt de actie van de VS, maar zegt dat “we zullen blijven werken om de aarde te redden.”

De Duitse krant Der Spiegel komt intussen met een niet mis te verstane voorpagina:

“Moreel verwerpelijke beslissing”

Milieuorganisatie Greenpeace zegt dat de VS hiermee zijn leiderspositie in de wereld opgeeft. “Het is een moreel verwerpelijke beslissing die Trump op termijn zuur zal opbreken”, zo luidt het in een reactie. “Trump schenkt het Amerikaanse leiderschap aan echte wereldleiders die het momentum wel aangrijpen om hun land en het klimaat te beschermen, door hun economie op schone energie te laten draaien. We zijn getuige van een aardverschuiving in de wereldorde nu Europa, China en andere de weg tonen.”

“Dit bewijst hoe ver Trump van de rest van de wereld staat. Terwijl de VS afhaken, zetten wereld- en bedrijfsleiders, maar ook mensen over de hele wereld, stappen voorwaarts.”

“Het is nu aan Europa om deze kans te grijpen, en samen met China voortrekker te worden in de strijd tegen de klimaatopwarming”, zo zegt ook Joeri Thijs, woordvoerder en klimaatexpert bij Greenpeace België. “Trump kan proberen de klok terug te draaien, maar de omslag zal zonder hem gebeuren.”