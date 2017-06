Vanmorgen grote hinder verwacht op Zaventem

Op de luchthaven van Zaventem wordt vanochtend veel hinder en vertragingen verwacht bij de aankomende vluchten. Aanleiding is een collectieve stiptheidsactie van het douanepersoneel. Ze klagen over de bezuiniging op enkele vergoedingen en over het nijpende personeelstekort.

De hinder zou zich al laten voelen vanaf 7 uur deze ochtend. Het douanepersoneel op de luchthaven van Zaventem gaat over tot een collectieve stiptheidsactie in de aankomsthal. Passagiers die op Brussels Airport landen, zullen tegengehouden worden voor extra controles bij het verlaten van de luchthaven.

Lange file creëren

Bedoeling van de representatieve douanevakbonden is een lange file te creëren om hun boodschap duidelijk te maken. De vertragingen voor de reizigers kunnen heel erg oplopen, want de bedoeling van het douanepersoneel is om de actie vol te houden tot 11 uur ’s ochtends.

Waarom voert men actie?

“De reden voor de actie is tweeledig”, zegt Marc Nijs, secretaris van ACV Openbare diensten. “Enerzijds zijn er toelagen en vergoedingen waarop erg wordt bezuinigd. Anderzijds zijn er de onaanvaarbare situaties bij Financiën. Zo is er een nijpend personeelstekort, dat zich ook bij de douane laat voelen.”

Dubbelzinnige houding minister

“Op dat punt neemt de minister een zeer dubbelzinnige houding aan. In de pers zegt hij onomwonden dat de grens van de besparingen op personeel bij Financiën bereikt is. Dat terwijl hij diezelfde dag tijdens het overleg met de vakbonden een personeelsplan voorlegt waaruit we min of meer kunnen afleiden dat hij toch doorgaat met die besparingen. Wij vragen ons dus af of de minister wel meent wat hij zegt. Zijn daden op het terrein tellen namelijk, niet de woorden in de media.”

“Onbegrijpelijk”

Volgens de vakbond is het onbegrijpelijk dat een minister die geld te kort heeft niet op zoek gaat naar extra personeel om het geld binnen te halen. “Niet alleen personeelsleden van Directe Belastingen en BTW brengen geld op. Ook de douane zorgt voor inkomsten. Zaventem is daarvan een goed voorbeeld. De douane controleert er op cash geld dat illegaal circuleert. Op enkele jaren tijd is er beslag gelegd op miljoenen euro’s – ooit zelfs meer dan één miljoen euro in één operatie. Die dienst kan evenwel niet worden uitgebouwd omdat er geen personeel is. Dat vinden wij onvoorstelbaar.”

De onafhankelijke vakbond NUOD Financiën denkt niet dat de hinder heel erg groot zal zijn. “We willen de gewone burger zo weinig mogelijk treffen. Maar praten en vriendelijk rond de tafel zitten zet blijkbaar geen zoden aan de dijk.”