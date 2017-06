Er woedt oorlog in apothekersland. De keten Medi-Market eist via de rechter dat de nationale apothekersbond onmiddellijk stopt de apotheeksupermarkten via affiches in apotheken te “belasteren”. De scherpe taal op de affiches kwam er nadat Medi-Market eerst via een reusachtige reclamecampagne “flagrante leugens” verspreidde over de klassieke apotheken in ons land, aldus de apothekersbond.

Apothekersketen Medi-Market voert sinds enkele dagen op reclameborden langs de weg een agressieve campagne. Daarin klaagt het bedrijf aan dat de Belgen in vergelijking met de buurlanden buren te veel zouden betalen voor hun medicijnen. De reden? Onder meer te weinig concurrentie tussen de apotheken in ons land, die ook bijna allemaal op zaterdagmiddag dicht zijn, waardoor klanten onvoldoende service zouden genieten, zo klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat het nog jonge Medi-Market – dat in Gent, Schoten en straks Zemst grote apotheeksupermarkten uitbaat – botst met de traditionele apothekers, onder meer omdat de keten in grote letters geneesmiddelen aan “lage prijzen” belooft.

Foto: carlo coppejans

“Flagrante leugens”

De jongste reclamecampagne deed de ruzie echter compleet ontsporen. Als tegenoffensief tegen de “flagrante leugens” vroeg de nationale apothekersbond APB zijn apothekers de afgelopen dagen om in hun zaak een gelijkaardige affiche op te hangen. Met de boodschap dat voor hen advies en begeleiding belangrijk zijn, “voor de gezondheid van de patiënt”.

In een mededeling voegt de bond er in niet mis te verstane bewoordingen aan toe dat de mensen achter Medi-Market “meer worden gedreven door hun bankrekening dan door de volksgezondheid of de levenskwaliteit van hun klanten”.

Geneesmiddelen als snoepjes

Iets wat Geert Heugens, de voorzitter van de Oost-Vlaamse apothekersgilde, beaamt. “Door winkels als Medi-Market – die de hele tijd met kortingen zwaaien – lopen we het gevaar dat mensen geneesmiddelen als snoepjes gaan zien. Met alle gevaren voor de volksgezondheid van dien. Apotheken mogen geen commerciële bedrijven worden, waar de verkoopcijfers zo hoog mogelijk moeten liggen. Ons vak is net om soms níks te verkopen, tegen mensen te zeggen dat ze voor hun gezondheid beter geen pillen slikken.”

“Ordinaire geldwolf”

Allemaal laster, vindt Medi-Market. De keten is nu naar de rechter gestapt, en eist in kort geding dat de apothekers verplicht worden om de “lasterlijke” affiches van de apothekersbond in de vuilbak te mikken. “Ik neem het niet dat de apothekersbond beweert dat degewoneapothekers vooral met advies en begeleiding bezig zijn, terwijl in onze apotheken alleen aan onze portemonnee zou worden gedacht” aldus Yvan Verougstraete, de CEO van Medi-Market. “Als de apothekersbond vindt dat ik ongelijk heb, dat ze dan met feiten komt, in plaats van mij als een ordinaire geldwolf af te schilderen.”

Niettemin krijgt de apothekersbond de steun van gezondheidsexperts, onder meer van professor huisartsengeneeskunde Dirk Avonts (UGent). “In het belang van de patiënt zijn een goed contact én een goede informatie-uitwisseling tussen dokter en apotheker erg belangrijk. Dat komt in het gedrang als de traditionele apotheek verdwijnt, en er alleen nog een aantal dergelijke commercieel geïnspireerde apotheeksupermarkten overblijven.”

Onderzoek

De Orde van Apothekers, die op vraag van de overheid waakt over de deontologie van het beroep, wil geen standpunt innemen. De orde geeft wel toe dat het onderzoekt of het concept én de reclame van Medi-Market wel helemaal aan de geldende regels voor apotheken voldoen.