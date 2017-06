Man met blauwe jas duikt op in Antwerpen (maar gaat het ook om de vermoedelijke moordenaar van Sofie Muylle?)

De Brugse speurders die de moord op Sofie Muylle (27) onderzoeken, gaan bekijken of de vermoedelijke moordenaar van Sofie een maand na de feiten ook een vrouw overviel in Antwerpen. Gisteren verspreidde de Antwerpse recherche een opsporingsbericht voor een overvaller die dezelfde blauwe donsjas lijkt te dragen als de gezochte moordenaar. “Intrigerend”, klinkt het bij de Brugse speurders.

Het zou een nieuw spoor kunnen zijn in het moeizaam verlopende onderzoek naar de moord op Sofie Muylle, de jonge vrouw die op 22 januari dit jaar verstikt werd teruggevonden op het strand, onder het terras van een bar in Knokke.

Man met blauwe jas nog steeds spoorloos

De speurders zijn nu al maanden op zoek naar een verdachte met een blauwe jas, die na de moord urenlang in de buurt bleef rondhangen. Hij werd gefilmd door bewakingscamera’s terwijl hij vlak na de moord iets aan het zoeken was op het strand, vlak bij de plek waar later het lichaam van Sofie aangetroffen werd. De man is nog steeds spoorloos.

Gelijkaardige blauwe jas in Antwerpen

Maar gisteren kende de zoektocht naar de verdachte een nieuwe wending: de Antwerpse recherche verspreidde ook een opsporingsbericht voor een verdachte in een blauwe jas, schijnbaar dezelfde jas als degene die de moordenaar van Sofie droeg.

Overval op 66-jarige vrouw

In Antwerpen wordt de verdachte gezocht voor feiten van 21 februari, net een maand na de moord. Een man met een blauwe jas overviel een 66-jarige vrouw in de Grote Pieter Potstraat. Toen de vrouw er thuis aankwam, stond ze plots oog in oog met de man. Hij bood haar aan om de rolschaatsen van haar kleinkinderen uit te doen. De vrouw wimpelde hem, af waarop de man sokken te koop aanbood.

Nadat de vrouw een tweede keer duidelijk maakte dat ze geen interesse had, rukte hij de twee halssnoeren die ze aanhad van haar hals. Daarna zette de man met blauwe jas het op een lopen. Hij werd nog even opgehouden door een getuige, maar kon toch ontkomen. Het hele voorval werd door bewakingscamera’s gefilmd.

Man van ongeveer 1,75 meter groot

De verdachte van de overval wordt 1,75 meter groot geschat. Hij heeft kort donker haar, droeg een blauwe donsjas, sportschoenen en een donkere broek. Hij sprak Nederlands met een vreemd accent.

Die man interesseert ook de speurders van de moordzaak op Sofie Muylle. Hun verdachte met blauwe jas wordt geschat tussen 1,70 en 1,75 meter. Hij droeg naast de jas ook donkere sportschoenen.

Hoewel de overvaller op het eerste gezicht net iets breder gebouwd is, hopen de Brugse speurders bij hun Antwerpse collega’s aanknopingspunten te vinden. Het vermoeden leeft dat het om één en dezelfde persoon kan gaan. Fien Maddens van het parket van Brugge bevestigde gisteren dat de speurders contact opgenomen hebben hun Antwerpse collega’s om een en ander te verifiëren.