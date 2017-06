Thuis-actrice ontsnapt aan de dood

Thuis-actrice Leen Dendievel (33) is in Antwerpen aan de dood ontsnapt. Ze werd op de Britselei bijna omvergereden door een vrachtwagen, getuigt ze op sociale media.

“Het was groen voor mij, rood voor hem. Ik was de voorzichtige zelve, want het wantrouwen in de mens wordt helaas groter met de dag. Ik keek even of ik kon oversteken toen plots een vrachtwagen voorbijvloog. De meneer aan de overkant schrok mee met mij. Als ik niet even had gekeken en meteen had overgestoken bij groen, was ik nu dood. Licht uit!”