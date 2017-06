Krijgen we binnenkort véél royalere vergoeding voor ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof opnemen kan straks veel meer lonen dan vandaag. Europa wil de vergoeding gelijkschakelen met die bij ziekte: 60 procent van het brutoloon dus. De schamele 787 euro die nu wordt uitgekeerd, zou vaders of moeders afschrikken om meer vrij te nemen om voor de kinderen te zorgen.

Het initiatief voor de verhoging komt van Europees commissaris Marianne Thyssen. Zij heeft een zogenaamde ‘Europese pijler voor sociale rechten’ uitgewerkt om tot een grotere gelijkschakeling in heel Europa te komen.

Dubbele tot drievoudige van huidige bedrag

Thyssen wil dat bij ouderschapsverlof minimaal de uitkering bij ziekte toegekend wordt. En dat is het dubbele tot het drievoudige van het huidige bedrag. “Vandaag krijgt men hooguit 787 euro. Het huidige maximumbedrag voor ziekte-uitkeringen bedraagt 2.120 euro. Een pak meer dus”, zegt Piet Van den Bergh van de studiedienst van het ACV. De ziekte-uitkering bedraagt 60 procent van het brutoloon, maar wie een minimumloon heeft (vandaag 1.532 euro) zou dit bij ouderschapsverlof behouden.

Ook voordelig voor vaders en alleenstaanden

Voor Van den Bergh is de verhoging belangrijk omdat de lage vergoeding nu veel alleenstaanden, maar ook veel vaders afschrikt om de stap te wagen, en zo wat meer tijd uit te trekken voor de zorg voor de kinderen. De geplande verhogingen zouden overigens ook gelden voor wie deeltijds ouderschapsverlof opneemt.

De Gezinsbond juicht de maatregel alvast toe. “Wij pleiten er al lang voor de uitkering minstens naar het niveau van het minimumloon op te trekken. Dit is nog beter. Dus natuurlijk zijn we voor”, zegt woordvoerder Dieter Stynen.

Voorstel nog lang niet definitief

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft zijn administratie een studie gevraagd over de mogelijke gevolgen, laat zijn kabinet weten. Daar wijst men er wel op dat de voorstellen van Thyssen nog door het Europees Parlement moeten én door de Europese Raad waar de lidstaten hun toestemming moeten geven. België heeft zijn positie nog niet bepaald, laat Peeters weten.

“Uiteraard zijn we er voorstander van dat op Europees niveau, net als in België, maatregelen worden genomen om de combinatie arbeid en gezin te verbeteren. Het is essentieel dat Europa zich ook daarmee bezighoudt, want dat zorgt voor evenwicht.”