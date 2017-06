Opnieuw neerslag en onweer op komst

De afgelopen weken kreeg ons land al verscheidene onweersbuien over zich heen tijdens de warme dagen. En dat kan ook de komende dagen weer het geval zijn. Vooral vrijdag en dinsdag is de kans op onweer groot.

Vrijdag krijgen we eerst veel zon, daarna meer en meer stapelwolken met vanaf de middag kans op enkele onweersbuien. Het wordt warm met maxima tussen 22 en 29 graden.

Vrijdagnacht is er veel bewolking met perioden van regen of buien en nog steeds kans op onweer. Minima van 14 tot 18 graden.

Zaterdag is er overal vrij veel bewolking. Vooral in het oostelijk gedeelte van het land kunnen er buien, mogelijk vergezeld van onweer, zijn. In de loop van de dag neemt de buienneiging overal af en verschijnen er vooral in het westen opklaringen. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en in de Ardennen, en 21 tot 24 graden elders.

Zondag blijft het droog met eerst wisselende bewolking. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. De maxima liggen rond 21 of 22 graden in het centrum.

Weerkaartje dinsdag Foto: KMI

Maandag is het vaak bewolkt met kans op lichte neerslag. Maxima tot 22 graden.

Dinsdag passeert er wellicht een neerslagzone, met mogelijk onweersbuien. Het wordt niet warmer dan 18 of 19 graden in het centrum.

Woensdag halen we opnieuw maxima net boven 20 graden en wordt het overwegend droog met wisselende bewolking. Donderdag opnieuw droog weer en het wordt warm, tot 28 graden in Brussel.