Defour zoekt oplossing bij Burnley: “Een seizoen als vorig jaar wil ik niet meer meemaken”

Geen Tsjechië en Estland voor Steven Defour, wel vakanties in Dubai en Kroatië. Na een teleurstellend seizoenseinde in Burnley wil de Rode Duivel een nieuwe start nemen, vermoedelijk bij een andere club. “Ik begrijp nog altijd niet waarom ik op de bank verzeilde.”

“Steven heeft de pech dat andere spelers op zijn positie veel minuten maken. Ik heb hem onlangs bezocht in Burnley en hij kan ons zeker nog iets bijbrengen. Alleen heeft hij een verse uitdaging nodig.”

Aldus sprak Roberto Martinez afgelopen dinsdag over Steven Defour. Door de goede vorm van Youri Tielemans en Leander Dendoncker was er geen plaats voor de Burnley-middenvelder in de selectie voor Tsjechië en Estland. Maar zodra Defour weer aan spelen toekomt, kan dat veranderen, suggereert de bondscoach. Dan moet hij wel een oplossing vinden voor zijn situatie bij Burnley. Daar begon hij nog wel als basisspeler aan het seizoen, maar zat hij na Nieuwjaar vooral op de bank.

“Het bezoekje van de bondscoach heeft deugd gedaan”, zegt Steven Defour. “Dat betekent dat ik nog steeds in zijn plannen pas. Alleen moet ik nu de juiste keuze maken voor mijn carrière. Een jaar zoals nu wil ik niet meer meemaken.”

“Beklaag me mijn keuze niet”

Het seizoen begon nog wel goed voor Steven Defour. Hij ging als recordaankoop naar Burnley, was meteen beslissend in een aantal thuiswedstrijden en groeide al snel uit tot een van de lievelingen van de supporters.

Maar naarmate het seizoen vorderde, ging Defour steeds minder spelen. Manager Sean Dyche weet het aan zijn gebrek aan fysiek, anderen wezen dan weer naar het andere voetbal dat Burnley ging spelen: meer lange ballen, minder voetbal over de grond. Uiteindelijk kwam hij 1.084 minuten in actie de Premier League. Het is van zijn laatste seizoen bij Porto geleden dat hij nog zo weinig speelde in de competitie.

“Ik beklaag me mijn keuze niet omdat het in het begin goed liep. De trainer geloofde in mij en ik heb goeie wedstrijden gespeeld. Daarna volgde een rare periode. Ik begrijp nog altijd niet waarom ik op de bank verzeilde. Maar dat gebeurt in het voetbal wel vaker.”

Boter bij de vis

Een gesprek met Dyche heeft Defour niet meer gehad. Wel was er na het seizoen een vergadering met de club. Defour kreeg te horen dat de club hem niets in de weg wil leggen als hij wil vertrekken. Maar dan wel voor de juiste prijs. De ­Clarets willen een groot deel van de 8,5 miljoen, die ze vorige zomer aan Anderlecht hebben betaald, recupereren.

“Burnley wil boter bij de vis, dat is logisch”, zegt Christian Pala, Defours vriend en manager. “Al zal de prijs wel afhangen van de competitie waar hij heen gaat. Een Engelse club zal meer moeten betalen dan een buitenlandse.”

Nog niet naar KV Mechelen

“Ik moet nu rustig alles laten bezinken en kijken wat er op me afkomt”, zegt Defour. “Deze keer moet het hele plaatje kloppen. Of de Rode Duivels een motivatie zijn? Het belangrijkste is dat ik er zelf gelukkig ben. Ik wil ook rekening houden met mijn vriendin. Elk voorstel zullen we bekijken.”

Vorig jaar was er onder meer interesse uit Abu Dhabi. Concrete voorstellen zijn er nog niet. Wel zouden enkele Premier League-clubs hebben ­geïnformeerd naar zijn voorwaarden. Een terugkeer naar België sluit Defour uit. “Ik heb altijd gezegd dat ik in België alleen nog voor KV Mechelen wil spelen. Maar dan om mijn carrière af te sluiten. En daar ben ik nog altijd niet aan toe. Ik ben nog steeds gemotiveerd om op het hoogste niveau te spelen. Bij Burnley was ik op een bepaald moment goed vertrokken. Alleen is het helaas niet blijven duren.”