Foto van meisjes op vakantie gaat viraal, zie jij waarom?

Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een leuke foto van enkele vriendinnen op vakantie. Wie echter beter kijkt, ziet dat er iets niet helemaal pluis is aan het beeld.

Uiteraard trekken vooral de meisjes op de voorgrond de aandacht van wie de foto bekijkt. “Ik word de hele tijd afgeleid door dat ene achterwerk”, reageert iemand.

Maar het is eigenlijk de achtergrond waar er iets niet helemaal klopt. Alle passanten achter de vriendinnen blijken namelijk hetzelfde hoofd te hebben.

Heel wat mensen vragen zich ook af wie de mysterieuze man naast de dames is. Van hem is enkel nog zijn hand en zijn been te zien, aangezien hij uit de foto is geknipt. “Wie is die kerel met de oranje short?”, vraagt iemand zich af. “Hij moet bekend of heel knap zijn als die dames allemaal met hem op de foto willen.”

Het beeld werd donderdag gedeeld op de sociale netwerksite Imgur en gaat sindsdien viraal, met al bijna een half miljoen views.