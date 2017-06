Zo zal het nieuwe winkelconcept van H&M er gaan uitzien

Arket, het nieuwste label van modeketen H&M heeft op Instagram een foto gepost van de collectie en de look van de eerste boetiek die in Londen zal opengaan. De winkel komt later ook nog naar Brussel.

In Arket (wat trouwens vel papier betekent in het Zweeds) wil H&M iets duurdere basics en interieurspullen aanbieden. De eerste Arket-boetiek wordt aan het eind van deze zomer geopend op Regents Street in Londen. Daarna volgen nog zeventien Europese landen, waaronder Kopenhagen, München en Brussel.

Op Instagram is een eerste beeld vrijgegeven van het interieur van de shop en van de collectie. Arket zal zich richten op duurzame, klassieke en tijdloze basics voor vrouwen, mannen en kinderen. De prijzen zullen nog het meeste lijken op die van COS.



ARKET wordt het achtste merk van het concern, na onder meer H&M, COS, & Other Stories, Monki en H&M Home.