Opnieuw Belg aangehouden in onderzoek naar aanslag Parijs

Op 13 november 2015 vielen terroristen binnen in de feestzaal Bataclan in Parijs Foto: AP

Een jonge Belg is onlangs opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. De Brusselaar Yassine A. (30) is door de onderzoeksrechter aangehouden voor terroristische moorden en “deelname aan een terroristische groepering als leider”. Dat meldt het Belgische federale parket in een persmededeling.

De verdachte, Yassine A., werd op 31 mei door de onderzoeksrechter in Brussel in verdenking gesteld. De 30-jarige man uit Brussel werd voor “terroristische moorden” en “deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering als leider”, zegt het federale parket.

Nog volgens het parket is Yassine A. vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brussel verschenen, die zijn aanhouding met één maand heeft bevestigd. Verder commentaar geeft het federale parket niet.

Aanslagen in Parijs

Op 13 november 2015 vonden er in verschillende delen van de Franse hoofdstad meerdere terroristische aanslagen plaats, waarbij in totaal 130 mensen overleden. Aan het Stade de France bliezen drie terroristen zich op tijdens de vriendschappelijke voetbalmatch tussen het Franse en Duitse nationale elftal. Een omstander kwam daarbij om.

Bataclan

Bij aanslagen in verschillende cafés en restaurants vonden 40 mensen de dood. De aanval waarbij de meeste slachtoffers te betreuren waren, vond plaats in de concertzaal Bataclan. Tijdens een concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal openden drie gewapende mannen het vuur op het publiek. Maar liefst 89 personen overleefden het geweld niet.

De terroristen gijzelden vervolgens een twintigtal personen. Twee uur na de schietpartij viel de politie het pand binnen, waarna de gijzeling beëindigd werd. Alle drie de schutters kwamen om.