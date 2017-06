Antigifcentrum waarschuwt blokkende studenten: "Pas op met deze middelen"

Terwijl voor de meeste studenten de blokperiode volop aan de gang is, waarschuwt het antigifcentrum voor misbruik van methylfenidaat. Dat is een geneesmiddel dat vaak wordt aangewend voor de behandeling van ADHD en beter gekend is onder merknamen als Rilatine of Concentra.

“In examenperiodes is het soms verleidelijk om snel wat methylfenidaat van een vriend of kennis te ‘lenen’ in de hoop op een boost in concentratie”, legt Patrick De Cock van het antigifcentrum uit. “Maar dat is niet zonder gevaar. Deze medicatie behoort tot de categorie van de verdovende middelen en mag alleen op voorschrift ingenomen worden.”

Bij een overdosis van Rilatine of bij interactie met andere geneesmiddelen kunnen er gevaarlijke symptomen optreden zoals angst, hallucinaties, psychoses, agressie en uitgesproken agitatie. Daarnaast kunnen er ook versnelde hartslag, hartkloppingen en hartritmestoornissen optreden en kan de patiënt kan ook ademhalingsmoeilijkheden ondervinden.

Ook de effecten van methylfenidaat tijdens het blokken moeten volgens De Cock met een korrel zout genomen worden. “Zelfs bij een kortstondige opstoot van concentratie, is er nog altijd geen bewijs dat het medicijn ook een positief gevolg op de studieresultaten heeft.”

Energiedranken

Foto: © John Birdsall

Is een energiedrankje dan een waardig alternatief? Toch niet, want datzelfde antigifcentrum waarschuwt meteen ook voor de gevaren van cafeïne-intoxicatie.

De Hoge Gezondheidsraad stelt maximum 400 mg cafeïne per dag voor volwassenen voor. Voor adolescenten - 12 tot 18 jaar - is dat amper 100 mg per dag. Een blikje energiedrank van 250 ml of een zogenaamd energy shot bevat al snel 80 mg cafeïne, dus bij één portie zit een student al bijna aan het maximum. Een kopje koffie dan weer kan tussen 40 en 150 mg cafeïne bevatten, afhankelijk van de herkomst en bereidingswijze.

Te veel cafeïne innemen kan leiden tot braken en misselijkheid, maar ook tot slapeloosheid, agitatie, hoofdpijn en een verhoogde hartslag.