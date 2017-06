Kust neemt extra maatregelen tegen dagjestoeristen die afval achterlaten

Oostende - Tijdens het Hemelvaartweekend lieten toeristen een nooit geziene afvalberg achter aan zee. Ook komend weekend verwacht men 300.000 dagjestoeristen. Daarom zijn extra maatregelen genomen om te vermijden dat de kust, vooral dan Oostende, opnieuw een grote vuilnisbelt wordt.

Na een sterk Hemelvaartweekend, het beste in jaren, ziet de kust het komende Pinksterweekend opnieuw optimistisch tegemoet. De kust verwacht dat er komend 300.000 dagtoeristen zullen afzakken naar zee.

In tegenstelling tot vorig weekend zal de kust nu beter voorbereid zijn op de mensenstroom. “Het was zo voorzien dat er deze week extra vuilnisbakken zouden bijkomen in Oostende. Niemand kon voorspellen dat het Hemelvaartweekend zo een topper zou worden. De NMBS vervoerde op een gegeven moment zelfs meer toeristen dan op een zonnige 21ste juli. De vrijdag bijvoorbeeld namen 26.500 mensen de trein naar zee. Dat is zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar”, zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende.

“De ploegen van de directie Openbaar Domein zijn tot het uiterste gegaan om de stad opnieuw afvalvrij te krijgen en met het vooruitzicht van het verlengde Pinksterweekend en de zomer werden na de evaluatievergadering van deze week extra maatregelen getroffen: de extra afvalkorven op het strand worden al deze week geplaatst, de strandploeg van directie Openbaar Domein komt vroeger dan voorzien in actie en er komen 8 extra piramidevormige afvalcontainers op de zeedijk. Bovendien worden de controles op sluikstorten via de Gemeenschapswachten, de gemachtigde opzichters, de politie en de scheepvaartpolitie opgevoerd”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte van Oostende.

Groen Oostende verbijsterd

“Dat mensen hun afval zomaar dumpen is natuurlijk fout, maar hoe is het mogelijk dat het Oostendse stadsbestuur hier niet op voorbereid was?”, vraagt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt zich af. “We hebben toch ervaring genoeg met toeristische topweekends? Halve afvalstorten rondom overvolle vuilnisbakken doen het imago van onze stad geen goed en zijn ronduit vuil en onhygiënisch. Oostendenaars èn toeristen zijn hierover verontwaardigd en dat begrijpen we maar al te goed. Ons stadsbestuur geeft hiermee een lakse indruk”, zegt De Vriendt.

“De redenering omdraaien en zeggen dat het stadsbestuur verantwoordelijk is voor het achtergelaten vuil is niet correct. Mensen die vuil meebrengen, moeten het terug meenemen naar huis. Of in een andere vuilnisbak gooien”, zegt burgemeester Vande Lanotte.

GAS-boete van 60 tot 250 euro

In totaal staan er in Oostende 480 afvalkorven verspreid over de verschillende wijken. Bovenop deze 480 afvalkorven komen er in de zomermaanden traditioneel nog eens 350 extra vuilnisbakken op het strand zelf. Dit jaar is de start van de plaatsing van deze extra afvalkorven vervroegd: 150 extra afvalkorven zijn deze week geplaatst in de zone tussen het Zeeheldenplein en Mariakerke. Volgende week komen er nog eens 200 extra afvalkorven op het strand. Dit betekent dat er ongeveer om de 50 meter een afvalkorf op het strand staat. Op drukke plaatsen komen er meerdere lijnen van afvalkorven bij.

“We starten met 3 ophaalrondes voor vuil en afhankelijk van de drukte dat er een extra ophaalronde georganiseerd worden. Dit weekend zal op zondagochtend ook de strandveegmachine al ingezet worden, wat normaal zo vroeg op het seizoen nog niet nodig is.”

“Maar zelfs al zou het nog zo zijn dat er onvoldoende afvalkorven staan, dan nog is dat geen reden voor de mensen om vuil achter te laten. Er zal voortaan dan ook strenger op gecontroleerd worden door de verschillende diensten. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van 60 euro tot 250 euro”, zegt de burgemeester.