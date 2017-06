Sylvia (93) wist niet welke jurk te kiezen voor het tweede huwelijk waar ze zo lang mee gewacht had en vroeg het internet om hulp

Sylvia en Frank zijn al een mooie 20 jaar samen. Ze zitten in hetzelfde rusthuis en de voorbije jaren had Frank haar al meerdere malen ten huwelijk gevraagd. Telkens wees Sylvia hem af, ze wilde haar overleden echtgenoot geen oneer aandoen. Toen Sylvia dan ook nog eens ziek werd, leek het huwelijk helemaal ten dode opgeschreven, maar dat was buiten Sylvia gerekend.

Ware liefde doorstaat de tand des tijds, en dat hebben de Australische Sylvia Martin en Frank Raymond wel bewezen. De afgelopen twintig jaar vroeg Frank zijn Sylvia al meermaals ten huwelijk, maar omdat ze vreesde dat ze dan de familienaam van haar overleden echtgenoot niet zou kunnen houden, zei ze telkens nee.

Toen Sylvia ziek werd en van Tasmanië naar Canberra verhuisde om dichter bij haar familie te zijn, leek het alsof het huwelijk er nooit zou komen. Toen ze weer beter werd, nam ze opnieuw contact op met Frank en vroeg hem te verhuizen naar Canberra.

Frank stemde toe en na zijn verhuis naar Canberra stelde hij opnieuw de vraag die hij de afgelopen decennia al meermaals gesteld had. Sylvia had ondertussen vernomen dat een nieuw huwelijk niet zou betekenen dat ze de familienaam van haar overleden echtgenoot moest opgeven en ging voor het eerst in 20 jaar in op het huwelijksaanzoek van haar tweede grote liefde.

De trouwdatum is gepland in juli, dus de zoektocht naar een mooie trouwjurk kwam onlangs op volle snelheid. 93 jaar oud of 23, een trouwjurk moet net goed zijn natuurlijk. In de winkel twijfelde Sylvia tussen vier verschillende jurken, en omdat ze maar niet kon kiezen, vroeg ze het internet om hulp.

De post op de Facebook-pagina van bruidswinkel Birdsnest verzamelde meteen honderden reacties, gaande van: “Draag D Sylvia! Hij doet je er stijlvol, verfijnd en geen dag ouder dan 80 uitzien” tot “Het leven is kort! Neem ze alle 4! Eentje voor de ceremonie, eentje voor de receptie, eentje voor de huwelijksreis en eentje voor in het geval dat...”

Uiteindelijk won jurk C het van de drie anderen, en omwille van de grote respons op de Facebook-post, gaf de winkeluitbater Sylvia de jurk cadeau. “Het is zo’n prachtig en blij verhaal. We hopen gewoon dat Sylvia en Frank een fantastische dag hebben”, aldus de uitbaatster van de winkel.