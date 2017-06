Bestuurster armenvereniging liet zich betalen met giften

Opnieuw is een kop gerold van een PS’er. Pascale Peraïta, OCMW-voorzitter in Brussel en bestuurder bij Samusocial, stapt op bij de daklozenorganisatie nu gebleken is dat bestuurders hoge zitpenningen kregen, betaald met giften. Vier jaar geleden kwam ze al eens in opspraak.

“Gezien de onrust van de afgelopen dagen, zie ik mij gedwongen het Samusocal-bureau te verlaten”, zegt Peraïta (PS) vrijdag in een persbericht.

Afgelopen week hadden de groenen in Brussel haar openlijk aangevallen. Ze lieten de zitpenningen van de Samusocial-bestuurders bekijken. Uit een nota bleek dat er vorig jaar 60.000 euro werd uitgekeerd. 56.000 euro ging naar de vier bestuurders van het bureau van de vzw Samusocial. Peraïta was er daar een van. Ook burgmeester Mayeur (PS) maakte er tot begin dit jaar deel van uit maar hij stapte toen op.

Peraïta heeft zich in de afgelopen dagen fel verdedigd en zei dat de zitpenningen niet met overheidsgeld worden betaald maar met eigen middelen en giften. Om de vereniging niet verder te beschadigen, stapte ze nu “met veel pijn in het hart” op.

Ze blijft wel OCMW-voorzitter in Brussel.

Al eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Pascale Peraïta, beschermelinge van Mayeur, in opspraak werd gebracht. Eind oktober 2013 lekte een rapport van de Financiële Inspectie uit waaruit niet alleen bleek dat er heel wat ongeregeldheden waren bij Samusocial, maar ook dat directrice Peraïta een wel erg riante verloning kreeg. Ze verdiende jaarlijks 192.705,34 euro bruto, waarvan 33.000 euro premies voor overuren. Ondanks dat hoge loon woonde ze in een huurwoning van het Brusselse OCMW. Die woningen worden normaal gezien verhuurd aan gezinnen die het moeilijk hebben en geen woonst vinden op de reguliere woningmarkt. Of aan gezinnen die tijdelijk zonder dak boven het hoofd zitten na een brand bijvoorbeeld. Een maand nadat bekend raakte dat de topvrouw van Samusocial in zo een huis woonde, verhuisde ze.