Bestuurster zwaargewond na aanrijding met de kusttram

De Panne - In De Panne is een bestuurster van een wagen met Franse nummerplaat vrijdagnamiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met de kusttram. Dat bevestigt de politie van de zone Westkust. Op de tram liepen negen inzittenden lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur langs de De Pannelaan in de buurt van Plopsaland. Daar kwam een voertuig met Franse nummerplaat in nog onduidelijke omstandigheden onder de kusttram terecht. De wagen werd ook een eindje meegesleept door de tram.

De bestuurster moest uit haar voertuig bevrijd worden en is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De precieze aard van haar verwondingen is nog niet bekend. Negen inzittenden van de tram liepen lichte verwondingen op en werden uit voorzorg ook naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval is het tramverkeer momenteel in beide richtingen onderbroken. Tussen De Panne en de halte Nieuwpoort Zonnebloem zet De Lijn West-Vlaanderen pendelbussen in.

Donderdag gebeurde ook al een aanrijding tussen een dure Lamborghini en de kusttram in Oostende.