Bedrijfsgebouw totaal aangepast aan innovatief personeelsbeleid

De onderneming groeit en bloeit. Er worden extra collega’s aangeworven en dus nieuwe bureaus gekocht. Het kopie-kot wordt opgeofferd als werkruimte, de vergaderzaal gaat dienst doen als refter. En opeens kom je tot de vaststelling dat je bedrijfsgebouw totaal niet meer in harmonie is met de werkorganisatie. Bij GPS in Genk is daarom een volledige transformatie doorgevoerd. Het hele gebouw werd gestript en hertekend op basis van de vernieuwde visie op het personeelsbeleid. De omgekeerde wereld.

“We zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid”, zegt Roger Lambie van GPS in Genk, waar softwaretoepassingen voor personeelsadministratie worden gemaakt. “Die toename hebben we altijd goed kunnen opvangen in ons bestaand bedrijfsgebouw. Zo’n 10 jaar geleden hebben we dan een aanzienlijke uitbreiding gedaan, met meer comfort voor onze medewerkers.” Maar de organisatie stond niet stil en er kwamen nog extra mensen bij. “Er ontstonden kleine teams per specialiteit, die zowel onderling als met andere collega’s moesten samenwerken. De infrastructuur was daar niet echt op voorzien. Bovendien kwamen er steeds meer klanten over de vloer voor opleidingen, die ook hun plaats in het gebouw moesten krijgen.”

HR-verantwoordelijke Sanne Lambie voegt toe: “We wilden bovendien het comfort en de sfeer voor onze medewerkers verhogen. Niet alleen omdat ze het verdienden, maar ook om als werkgever competitief te blijven in de snel veranderende arbeidsmarkt.”

Make-over

En dus schakelde GPS een adviesbureau in om eerst de interne organisatie te hertekenen. “Er werd een nieuwe structuur uitgezet en de kernwaarden van ons personeelsbeleid werden scherp gesteld”, aldus Kristof Lambie. “De ambitie is duidelijk: we geloven sterk in goede resultaten door werkomstandigheden te creëren die passen bij het profiel van onze medewerkers: teamspirit, open en eerlijke communicatie, een familiale sfeer, een vlakke hiërarchie,...”

Om dat alles tot uiting te brengen, was het gebouw echter niet functioneel. En dus gaf de familie Lambie de opdracht aan Kurt Gooris en Rob Gijsenberg van het Genkse architectenbureau Buro B om een totale make-over door te voeren. Een opmerkelijk proces, waarbij alleen de buitenschil van het GPS-gebouw intact is gebleven.

Transparantie

Interieurarchitect Kurt Gooris legt uit wat er allemaal is veranderd. “Om te beginnen is de traditionele receptie verdwenen”, legt hij uit. “Een bezoeker arriveert nu in een atrium, waar hij onder de kruin van een echte boom, in alle comfort welkom wordt geheten. Via houten paden, die lijken op steigers, kom je op een soort binnenplein met een tweede boom terecht. Dat geeft toegang tot diverse vergaderzalen. Die hebben allemaal hun eigen identiteit, zoals een zaaltje met een ronde tafel of zoals de boardroom, die door de glazen wanden transparant en informeel is.”

“In de gang naar de kantoren hebben we een ‘complimentenmuur’ gemaakt, waarop medewerkers met een post-it elkaar kunnen bedanken”, legt Sanne Lambie uit. “Het is ook de plaats om een geboortekaartje, overlijdensbericht of uitnodiging voor een traktatie uit te hangen.”

Angry Nerds

De ruimte waar het merendeel van de medewerkers actief is, is een groot landschapskantoor. “Met behulp van bloembakken, vergadertafels en zeteltjes hebben we de ruimte wel sfeervol én functioneel opgedeeld, zodat er ook ‘vluchtmogelijkheden’ zijn voor collega’s die apart een korte bespreking willen houden”, vertelt Kurt Gooris. “Er is veel aan de akoestiek gewerkt, zodat men elkaar niet stoort. Alleen het team dat heel vaak aan de telefoon hangt, heeft een meer afgezonderde ruimte gekregen.”

Alle teams bij GPS hebben een naam en een logo gekozen, die op de vloer geprojecteerd worden: de Roadrunners, Dream Team, Angry Nerds, TechiTribe en Mighty Ducks. Iets verderop, ook aan een soort atrium, kunnen ze elkaar treffen rond een derde boom, aan de koffiemachine. “Het is een ontmoetingsplaats die je kan vergelijken met een bank in het park”, aldus Kristof Lambie. “Ook hier kunnen korte, informele besprekingen plaatsvinden. Vlak ernaast hebben we geïnvesteerd in nieuw sanitair en een keukentje voor het personeel. Comfort moet er niet alleen voor bezoekers zijn...”

>

>

>