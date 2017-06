Kim (36) werd over vangrail gekatapulteerd tijdens routineklus: “Blij dat ik het nog kan navertellen”

Tienen / Sint-Truiden - De 36-jarige Kim Bovin ligt op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis in Tienen. De man werd donderdag over de vangrail van de E40 gekatapulteerd, toen hij een wagen aan het takelen was en een bestuurder tegen zijn camion knalde.

“In de nacht van woensdag op donderdag werd ik opgeroepen om een leasewagen te takelen in het Waalse Helicine, vlakbij Landen”, zegt het slachtoffer uit Tienen. Hij werkt voor takeldienst M-Assistance uit Sint-Truiden. “Ik had de wagen op de vrachtwagen getrokken en stond tussen de camion en de vangrail om de spanbanden vast te gespen.”

Toen de klus bijna geklaard was, werd het zwart voor de ogen van de man. “Ik dacht eerst dat een band van mijn vrachtwagen was ontploft”, zegt hij. “Voor ik iets doorhad, lag ik achter de vangrail en voelde ik een helse pijn.”

Gewond

Kim had moeite om recht te raken en zag toen pas wat er echt was gebeurd. “De bestuurder van de getakelde wagen zat geklemd tussen de vangrail en een Mercedes. Die was achterop mijn takelwagen geknald.”

Met de schouder uit de kom, pijn in de borst en een hoofdletsel raakte de Tienenaar nog bij de smeulende wagen. “Ik kreeg de deur wel open, maar had geen kracht om de bestuurder eruit te halen.”

“Gelukkig stopte een vrachtwagenbestuurder. Hij haalde de bewusteloze man uit het wrak.”

De hulp van de chauffeur kwam net op tijd. “Nog geen minuut later stond de Mercedes in lichterlaaie. Dit had dramatisch kunnen aflopen.”

Kim ligt nu op de afdeling intensieve zorgen van het Heilig Hartziekenhuis van Tienen, maar kan het gelukkig nog navertellen. De bestuurders van de wagens, volgens de eerste informatie twee Walen, werden overgebracht naar een ziekenhuis in het Luikse. Hun identiteit werd niet vrijgegeven. De bestuurder van de Mercedes raakte zwaargewond, maar zijn toestand zou stabiel zijn.

“Ik ben gewoon blij dat ik het allemaal nog kan navertellen”, zegt Kim. “Ik hoop dan ook dat het goed komt met de andere slachtoffers.”