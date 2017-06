Tom Dumoulin geeft er al na één dag de brui aan in de Hammer Series: “Voelde bloed in de mond”

Tom Dumoulin, de winnaar van de afgelopen Giro d’Italia, was één van de smaakmakers om de revolutionaire Hammer Series in het wielrennen te promoten. Toch zullen de fans van de Nederlander hem zaterdag niet meer aan het werk zien op de tweede dag, want Dumoulin besliste om op te geven. “Ik had nood aan rust”, stelt hij op zijn Twitterpagina.

“Dat was echt een moeilijke wedstrijd! Van bij de start was het racen met de gaskraan open. Na twee kilometer voelde ik al bloed in mijn mond. Ik ga de volgende twee dagen niet meer racen, Ramon Sinkeldam neemt mijn plaats in”, vertelde Tom Dumoulin op Twitter. “Nu neem ik wat rust, ik voelde dat ik er nood aan had!”

That was such a hard race!! #hammerseries Full gas from the gun, had a bloodtaste in my mouth after 2 km. 2nd place now with @TeamSunweb! — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) June 2, 2017

I will not race the coming two days, I'll be replaced by @RSinkeldam. Time for some rest for me. I feel like I need that... :) — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) June 2, 2017

Movistar is trouwens de eerste leider in de Hammer Series, de Spaanse formatie was de beste in het klimonderdeel. Een ontketende Betancur schreef de ene na de andere klim op zijn naam. Lees hier het verslag!