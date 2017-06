Jim Carrey allicht voor de rechter voor de dood van zijn ex

De Canadees-Amerikaanse acteur Jim Carrey (55) moet zich naar alle waarschijnlijkheid voor de rechter verantwoorden voor de dood van zijn ex. Volgens haar moeder zou hij White “geestelijk mishandeld hebben”, haar ex-man beweert dat Carrey diegene was die haar verdovende middelen aanbood.

De Ierse Cathriona White, die een knipperlichtrelatie had met Jim Carrey, werd vorig jaar dood aangetroffen in haar appartement in Los Angeles. Uit de autopsie bleek dat ze gestorven was aan een overdosis pijnstillers en slaappillen. Haar moeder Brigid Sweetman liet in oktober al weten dat de ‘The Truman Show’-acteur volgens haar schuld heeft aan het overlijden. Ze beweerde dat Carrey haar dochter geestelijk mishandelde.

Ook Cathriona’s man Mark Burton, met wie ze al een hele tijd niet meer samen was, beschuldigde Carrey ervan dat hij verdovende middelen aan de vrouw gaf, terwijl hij volgens hem wist hij dat het risico bestond dat ze een overdosis zou nemen. Carrey reageerde toen op de aantijgingen en zei dat hij het “een harteloze poging vond om hem en de vrouw die hij graag zag uit te buiten.”

Carreys advocaat had een motie ingediend om beide zaken te verwerpen, maar een rechter in Los Angeles heeft deze week laten weten dat dat niet zal gebeuren. Ze schat dat het proces zo’n 20 dagen zal duren.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.