De Frietketel in Gent is de Beste Frituur van Vlaanderen

Vlaanderen heeft zijn beste frituur: De Frietketel in Gent. Vanwege de lekkere frietjes, maar al net zo hard omdat Koen Aneca (47) zelf zijn stoofvlees, garnaalkroketten, vegetarische hamburgers en tartaar maakt. “Beroepseer”, zegt hij. “Een bakker met de nodige trots kan het niet maken om zijn sandwichen en bladerdeeg in te kopen. Ik kan het voor mezelf niet maken om stoofvlees uit een pot te serveren.”

Achttien of negentien jaar. Hoelang het precies geleden is dat Koen de zaak overnam, weet hij niet meer. Net zoals hij zijn telefoonnummer niet van buiten kent. Of moet nadenken over zijn leeftijd. De man heeft te veel andere zaken aan zijn hoofd. Gisterochtend stond hij om kwart voor acht al in zijn zaak, terwijl die pas rond elf uur opende. “Ik zie frituristen een half uur voor openingstijd aankomen. Ik snap dat niet. Wij maken zeer veel zelf. Elke dag verkopen we bijvoorbeeld 10 liter tartaar. Maar die is van eigen makelij, daar kruipt tijd in. Net zoals in die vele andere producten.”

Op de borden aan de muur staat een rood handje bij de “van ’t huis”. In totaal staan er 20 zulke symbooltjes op de kaart. “Veel snacks of sauzen kun je kopen. Maar als je er de tijd voor hebt, waarom zou je dat dan niet zelf maken? Dat is ook onze job. Ik ben een friturist, geen verkoper. Moeilijk is het niet. Lekker stoofvlees is simpel: genoeg bier, verse ajuin, mosterd, goed vlees,...”



Zijn aanpak loont. Niet alleen wist hij er de jury mee te overtuigen, zijn zaak is bekend tot aan de andere kant van de wereld. “Onlangs stond hier een Australiër met een Australische brochure over België. Ze raden er Gent én De Frietketel aan als de plek om echte Belgische frietjes te eten. Dat vind ik straf.” Maar hij staat ook in de Groene Michelinreisgids en heeft een resem uitstekende beoordelingen op TripAdvisor. “Het zorgt ­ervoor dat hier naast mijn gewone ­cliënteel vaak Italianen, Spanjaarden of Chinezen binnenstappen.”



De faam heeft hij te danken aan zijn frietjes, maar ook aan zijn uitgebreide vegetarische aanbod. Vijftien jaar geleden begon hij er al mee. “We hadden toen een alternatiever publiek dat ­erom vroeg. Het geheim van een goeie frituur is dat je moet luisteren naar je klanten. Dat heb ik dan gedaan. En dat doe ik nog altijd.”



Zijn geheim voor een goeie friet? “Een toptoestel hebben. Zo kunnen wij op 150 graden voorbakken en op 150 graden afbakken. Daardoor schroeien ­onze frieten snel dicht en bevatten ze weinig vet.”



Om zijn overwinning te vieren dankt Koen al zijn klanten – en de rest van Gent – door een week lang gratis frieten te serveren. “Ik heb dat beloofd en zal dat zeker doen.” Om hoeveel bakjes het gaat? “Als we hard doorwerken, kunnen we dagelijks 500 kg aardappelen verwerken. Reken dus op een 2.000 bakjes per dag. Maar dat heb ik ervoor over. In ruil kreeg ik een ongelooflijke erkenning voor de manier waarop wij werken. Een mooier compliment kon ik niet krijgen.”

In de zoektocht naar de Beste Frituur van Vlaanderen, lieten we onze lezers hun stem uitbrengen. Dat leverde in elke Vlaamse gemeente een winnaar op. (Bekijk hier het overzicht met de beste frituur in elke gemeente.)

De voorbije dagen trok onze vakjury bestaande uit de Brusselse chef ­Albert Verdeyen, friet­recensent Tae-Yoon ­Michielsens van frietfromdesire.be en onze culinair journalist Chris Snick langs de vijf provinciale winnaars. De Frietketel in Gent ­bekoorde hen het meest. Vanavond om 19 uur is het er feest. Een jaar lang krijgen ze gratis sauzen van Devos & Lemmens, een cheque ter waarde van 1.000 euro en promomateriaal om ­iedereen duidelijk te ­maken dat zij de Beste Frituur van Vlaanderen zijn. En iedereen is welkom om mee een frietje te steken.

DE WINNAAR

De Frietketel (Gent)

Frietje (2,90 euro) met mayonaise en andalouse (0,90 euro)

“Krokant, smaakvol en opnieuw in een puntzak. Klassiek maar toch zo degelijk.”

4/5



Stoofvlees (4,50 euro)

“Beter dan in sommige restaurants. Daarmee is alles gezegd.”

5/5



Hamburger van het huis: Pestoburger (3,90 euro)

“De keuze aan eigen burgers is enorm en stuk voor stuk overstijgen ze het normale niveau van een frietkothamburger.”

4/5



Om hier op te eten?

“Een frietkot met een ziel. Over alles is nagedacht, zelfs op de verpakking staat hun naam. Dit is het bewijs dat je met een ­frituur nog verder kan gaan dan wat velen gewoon zijn.”

4/5

DE ANDERE FINALISTEN

Vlaams-Brabant: ’t Veltems Friethuisje (Herent)



Frietje (2,60 euro) met mayo­naise en andalouse (0,80 euro)

“De frietjes zijn mooi krokant gebakken en ze worden geserveerd in een frietzak.”

4/5



Stoofvlees (4,85 euro)

“Zelfgemaakt! De saus is ook mooi lopend, wat ideaal is bij frietjes. Er mocht wel ietsje meer pit in.”

3/5



Hamburger van het huis: Royal Friethuisje (5,80 euro)

“Een burger met spek, kaas, krulsla en pepersaus. Van alles wat we hier proeven, is dit het minste. Met een krokante pistolet zou deze burger lekkerder zijn dan met dit zachte broodje.”

3/5



Om hier op te eten?

“Natuurlijk eten we hier. Dit is een oergezellig frietkot. Zo’n typische frietcontainer die je almaar minder langs de weg vindt.”

4/5

Limburg: Frit-Style (Zonhoven)



Frietje (2,20 euro) met mayonaise en andalouse (0,80 euro)

“De frietjes hebben een lekker smaakje, waarschijnlijk omdat ze rundervet gebruiken, en zijn mooi krokant. Maar waarom in plastic bakjes? Die slorpen geen vet op en zijn niet zo smakelijk.”

4/5



Stoofvlees (6,50 euro voor groot bakje)

“Het is blijkbaar een lokaal gebruik om stoofvlees zo zoet te maken als een pot confituur. Maar dit zal niet aanslaan bij de doorsnee Vlaming. Het is wel een eigen bereiding, dat merk je aan de grote stukken vlees.”

2/5



Hamburger van het huis: Grillburger (4,90 euro)

“Het broodje is lekker krokant. Dit doet wat denken aan een voetbalhamburger. Degelijk, maar van een ander ­niveau dan wat we in Gent kregen.”

3/5



Om hier op te eten?

“Een leuke en propere frituur. Verder hebben ze hier een ruime keuze én speelgoed voor de kindjes.”

4/5

Antwerpen: ’t Pleintje (Zwijndrecht)



Frietje (2,10 euro) met mayonaise en andalouse (0,70 euro)

“Alle winnende frituren hebben lekkere frietjes. Wat een geruststelling. De friturist bewaart de samenstelling van zijn vet hier voor zichzelf. “Een geheim.”

4/5



Stoofvlees (2,20)

“Niet zelfgemaakt maar best wel van goeie kwaliteit.”

3/5



Hamburger van het huis: Bicky Burger (2,80 euro)

“Eigen burgers hebben ze niet, dus gaan we voor een Bicky. Lekker, maar jammer genoeg zonder de gepekelde augurk en het typische broodje met graantjes. Al was het broodje wel mooi krokant.”

3/5



Om hier op te eten?

“Wat een pracht van een zaak. Mét ligweide voor in de zomer en een luxueuze speelhoek voor de kindjes.”

4/5

West-Vlaanderen: De Bosrand (Brugge)



Frietje (2,05 euro) met mayonaise en andalouse (0,80 euro)

“Lekker. Dit is de frituur van sterrenchefs ­zoals Gert De Mangeleer. Er is een goeie reden waarom die hier komen.”

4/5



Stoofvlees (7 euro)

“Zelfgemaakt, smaakvol, maar dat in Gent is toch net iets straffer.”

4/5



Hamburger van het huis: Bosrandburger (3,60 euro)

“Een meer dan degelijke burger met zelf­gemaakte platte bouletten.”

3/5



Om hier op te eten?

“Zo’n typische leuke klassieke frituur langs een drukke weg. Ze maken er veel zelf en de frituriste heeft flair op overschot.”

4/5