Francken klopt zich op de borst: “Recordaantal vluchtelingen verliest erkenning”

De eerste vijf maanden van 2017 heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen al 81 mensen de vluchtelingenstatus ontnomen. “Als de trend zich doorzet, zullen tegen eind dit jaar goed 200 criminelen hun erkenning ingetrokken zien”, zegt een tevreden staatssecretaris Theo Francken (N-VA). “Een record waarmee we een duidelijke lijn trekken: wie zich niet gedraagt, is niet langer welkom in België”.”

Het is de staatssecretaris van Migratie menens met de uitwijzing van criminelen, fraudeurs en personen die een gevaar voor de nationale veiligheid vormen. Na de verstrenging van de wet in 2015 gaat het aantal intrekkingen van de vluchtelingenstatus fel in stijgende lijn. Terwijl het er in 2015 nog maar 53 waren, waren dat er al 109 in 2016. Tijdens de eerste vijf maanden van 2017 zagen al 81 mensen hun vluchtelingenstatus ingetrokken.

“We hebben nu een stok achter de deur”

“Ik ben tevreden. We hebben de laksheid van het verleden achter ons gelaten. We blijven een land dat mensen in problemen welkom heet. Maar we hebben met de verstrengde wet nu wel een stok achter de deur voor als het uit de hand loopt”, aldus Francken.

Fraudeurs, verkrachters en vakantiegangers

Vroeger kon alleen oorlogsmisdadigers de vluchtelingenstatus ontnomen worden. “Maar bij de 81 nu zitten onder anderen fraudeurs die een valse identiteit opgaven, veroordeelde verkrachters die hier hun straf hadden uitgezeten en een aantal Tsjetsjeense Syriëstrijders. Maar ook vluchtelingen die tijdens hun verblijf hier een aantal keer teruggekeerd zijn naar hun land, op vakantie.”

Meesten uit Irak

Toch betekent het ontnemen van de vluchtelingenstatus niet automatisch dat de mensen ook het land worden uitgezet. Ze hebben nog een beroepsmogelijkheid en het is uiteindelijk de Dienst Vreemdelingenzaken die dossier per dossier bekijkt en een uiteindelijke beslissing neemt over de uitzetting. “En dan hangt het ook nog van de bilaterale betrekkingen af of we ze terug naar hun land van herkomst kunnen sturen”, zegt Francken. “Landen als Algerije, Somalië en Eritrea blijven heel moeilijk.”

In 2016 kwamen de meesten uit Irak (25), Rusland (20, vooral Tsjetsjenen), Afghanistan (15), Servië (7), Albanië (5) en Kosovo (5). Van vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde Syrië werden vier mensen de vluchtelingenstatus ontnomen. De voorlopige cijfers van de intrekkingen van 2017 kunnen nog niet precies uitgesplitst worden naar nationaliteit.