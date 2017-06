Katarina uit team Josje wint ‘The Voice Kids 2017’

Het is beslist. Na een wedstrijd van acht weken mag niemand minder dan Katarina (13) zich winnares noemen van ‘The Voice Kids’. Met haar twee solo-liedjes ‘Zij gelooft in Mij’ en ‘Empire State of Mind’ in de liveshow wist ze de jury te overtuigen.

Acht weken geleden draaiden zowel Josje, Sean en Laura om voor Katarina in de Blind Auditions. Met haar versie van ‘I have Nothing’ bezorgde ze bij iedereen een krop in de keel. “Ik denk dat Katarina Whitney Houston gewoon heeft opgegeten”, zei Laura toen over haar auditie. “En Mariah Carey er waarschijnlijk ook nog bij”, vulde Sean toen aan. Maar de 13-jarige “Showpony” koos voor team Josje en bezorgde haar coach die voor het eerst meedeed aan The Voice zoveel weken later dus de overwinning.

“Ik was echt in shock toen An Lemmens mijn naam uitsprak”, klonk het bij de kersverse winnares. “Ik had dit nooit durven dromen en het feit dat ik nu een eigen single mag uitbrengen is geweldig!” Ook haar coach Josje heeft niks anders dan lovende woorden over Katarina. “Het feit dat de winnares uit mijn groep komt, is helemaal geweldig. Ik wens haar een superstraffe muzikale toekomst toe!”

Naast de titel, mag Katarina een studiebeurs mee naar huis nemen ter waarde van 10.000 euro en haar single ‘I have Nothing’ is vanaf morgen beschikbaar op iTunes.

