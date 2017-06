Boeren krijgen 1.900 euro als ze bloemetjes planten

Landbouwers krijgen ­voortaan geld als ze langs de randen van hun akkers kleurrijke bloemen zaaien. Mooi om te zien als je voorbijfietst. “Maar het hoofddoel is toch de overlevingskansen van bijen vergroten”, zegt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Want zonder hulp dreigt de soort ten onder te gaan.

De Vlaamse Landmaatschappij probeert boeren massaal te overtuigen om bloemen te zaaien aan de randen van hun mais-, graan- of andere akkers. “De bijen hebben het de jongste ­jaren zeer moeilijk, onder meer doordat ze onvoldoende voedsel vinden”, legt Bert Van Wambeke van VLM uit.

Voedseltekort

Bloemenstroken langs de randen van deze akkers moeten dat voedseltekort verhelpen. “Het stuifmeel en de nectar van de ingezaaide bloemen vormen het ideale voedsel voor bijen, waardoor hun overlevingskansen fors stijgen.” In ruil voor het opofferen van een stuk van hun akkers, krijgen landbouwers een jaarlijkse vergoeding van zo’n 1.900 euro per hectare van de Vlaamse overheid.

Want niks doen, is geen optie, beklemtonen ze bij de Vlaamse Landmaatschappij. De bij staat onder druk en dat kan op termijn zware gevolgen hebben, onder meer voor onze voedselbevoorrading. Veel ­gewassen die we eten, zijn voor hun bestuiving afhankelijk van bijen. Als de soort in de problemen komt, zal dat ook onze land­bouwers treffen.

Doping voor bijen

Imkers juichen het initiatief toe. “Door de intensieve landbouw is de natuur onvoldoende divers geworden, denk bijvoorbeeld aan de énorme oppervlaktes aan mais die er staan”, zegt Luc Aspeslagh, voorzitter van de Algemene Vlaamse Imkervereniging. “En dat maakt dat de bij het ­almaar moeilijker heeft om ­voldoende voedsel te vinden. Het stuifmeelaanbod is serieus verarmd in vergelijking met ­enkele decennia geleden.”

De bloemen die landbouwers nu gaan planten zijn als het ­ware doping voor de bijen. Het gaat onder meer om phacelie – bijnaam “bijenbrood” – en bernagie of komkommerkruid, “twee planten waar bijen ongelofelijk dol op zijn”, aldus nog Aspeslagh. “Planten die iedereen die de bij wil helpen ook gewoon in zijn tuin kan planten.”