Deze vader kwam met een ongelofelijk schattig gebaar op de laatste schooldag van zijn dochter

Al sinds de kleuterklas pelde de vader van Meg haar sinaasappels die ze mee naar school nam. Op de laatste dag van haar middelbare-schoolcarrière besloot haar vader echter dat het tijd is dat ze haar eigen boontjes zou doppen, of liever, sinaasappels pellen.

Hoewel haar familie al een hele tijd grapjes maakte over het feit dat haar papa nog steeds haar fruit pelde, negeerde de man dat compleet. Tot enkele dagen geleden, op haar laatste schooldag in de middelbare school.

“Hij negeerde ons en bleef ze pellen, maar gisteren toen ik op school kwam op mijn laatste dag, nam ik mijn lunch en vond twee ongepelde sinaasappels en een papier”, aldus Meg aan Buzzfeed.

My dad has been peeling oranges for my lunch since kindergarten & on my last day of high school I got this instead pic.twitter.com/N8B2qb43qA — Meg (@megsullivan07) May 31, 2017

“Ik dacht dat het gewoon een brief was die me veel plezier wenste voor mijn laatste schooldag of zo, dus toen ik hem opende kon ik niet anders dan lachen.” Haar vader had op WikiHow instructies opgezocht over hoe je een sinaasappel het best pelt, die had hij afgedrukt en in het zakje gestopt.

Na school vroeg haar vader haar of het gelukt was. Ze antwoordde positief: “Dankzij de aanwijzingen natuurlijk.”

“Ik ben zijn laatste kind dat naar de universiteit gaat en je ziet dat hij daar triest om is. Hij heeft zich altijd ingezet en is met gemak de liefste en meest zorgzame man die ik ken. Het gaat mijn hart breken om hem te verlaten om te gaan studeren, zonder twijfel.”

De tweet van Meg raakte bij heel wat andere twitteraars een gevoelige snaar.