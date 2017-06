Fietsersbond wil ingrijpende maatregelen na stijgend aantal gewonde fietsers

De Fietsersbond vraagt dat nieuwe fietspaden minstens 4 meter breed zijn. Aanleiding zijn de jongste verkeerscijfers, die aantonen dat meer fietsers gewond raken bij ongevallen. “Een gevolg van het hogere aantal fietsers op de weg, en ook oudere, kwetsbare fietsers”, zegt het BIVV. “Sommige populaire fietspaden zijn intussen té smal en té druk geworden om nog veilig te kunnen fietsen”, waarschuwt de Fietsersbond.

Eerst het goede nieuws: de eerste drie maanden van dit jaar vielen er in ons land nooit eerder minder doden in het verkeer, 113 tegen 133 vorig jaar. Ook het aantal ongevallen met jonge bestuurders daalde met 9,6 procent.

Aantal gewonde fietsers stijgt

Dit record wordt echter overschaduwd door een ander cijfer: het aantal ongevallen waarbij fietsers gewond raakten, steeg met 6 procent. “Een gevolg van hogere aantallen fietsers op de weg, en oudere fietsers die sowieso kwetsbaarder zijn”, aldus het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Het gaat onder meer om ­ouderen die kiezen voor elektrische fietsen.

De Fietsersbond toont zich erg verontrust over die stijging. “Vandaar dat we vragen dat er nagenoeg evenveel middelen gaan naar veel ­betere fietsinfrastructuur als naar investeringen in bijvoorbeeld trajectcontrole om automobilisten in het gareel te houden”, zegt woordvoerder Roel De Cleen.

Conflictvrij oversteken

“Fietsers moeten bijvoorbeeld op kruispunten conflictvrij kunnen oversteken, wat betekent dat alle auto’s op dat moment moeten wachten. Op plaatsen waar dat niet mogelijk is, moeten er bruggen en tunnels komen. En waar belangrijke fietspaden een kruispunt ­naderen, moet de fietser absoluut voorrang krijgen, ­onder meer door het autoverkeer via aanpassingen aan de weg af te remmen.”

Minstens 4 meter breed

Tegelijk vraagt de Fietsersbond dat nieuwe fietspaden met dubbele rijrichting minstens 4 meter breed zijn. Vandaag zijn de meeste nog maar zo’n 3 meter breed. “Door de toenemende files nemen steeds meer mensen de fiets, zeker in de steden. Een goede zaak, maar we merken dat populaire fietsroutes – zowat allemaal fietspaden met dubbele rijrichting – die massa fietsers niet altijd aankunnen. Dus moeten er snel bredere fietspaden komen met een breedte van vier meter.”